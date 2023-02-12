土耳其和叙利亚强震：越南随时准备在必要时采取公民保护措施

据越南驻土耳其大使馆和越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆的消息，连日来，两使馆继续与地方当局、旅居当地越南协会保持联系，以了解越南在地震中伤亡可能性的信息，并制定计划，以便在需要时迅速部署公民保护措施。

越南驻土耳其大使馆和越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆表示，震区生活的越南人不多，目前还没有越南公民在此次事件中伤亡的消息。在土耳其，已有6名越南公民受地震影响，目前正面临诸多困难和困苦。越南驻土耳其大使馆联系、走访、鼓励并向他们提供资金和物质支持，克服生活中的一些困难。

连日来，越南驻土耳其大使馆和越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆已多次与地方当局联系，转达越南领导人的问候，并开展了一系列支持抢险救灾工作的实际活动，如为地震灾民捐助工资、提供基本生活必需品等。

目前，越南驻土耳其大使馆派遣5名人员，其中包括大使直接在地震现场协助救援工作。越南大使馆还与地方当局密切配合，迅速办理相关手续，于2月10日下午迎接由24名公安组成的越南救援队前往救援现场，并准备迎接预计在未来几天到达并开展救援工作的76名越南军队官兵救援队。

今后，越南驻土耳其大使馆和越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆将按照外交部的指示，继续密切关注事态发展，及时采取措施保护和支援受灾的越南公民，并在力所能及和实际情况的范围内参与救助和支援地震灾民。（完）