土耳其和叙利亚地震：国际舆论高度赞赏越南支援救灾力量

2月13日和14日，越南驻土耳其大使馆和越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆分别就土耳其和叙利亚地震事件保护公民和协助抢险救灾工作致函当地政府表示慰问，并通知越南政府决定向每个国家提供10万美元的援助。

越南驻土耳其大使馆也率领国防部支援救灾队赶往行动现场，并向哈塔伊（Hatay）省副省长转交救援物资。越南驻土耳其大使馆称，土耳其东南部省份当局对越南两支支援救灾队表示感谢，并高度赞赏越南支援救灾力量的能力。

越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆同旅居伊朗越南人社群代表举行捐款活动，协助受地震影响的叙利亚人民。越南驻伊朗兼驻叙利亚大使馆代表还在叙利亚驻伊朗大使馆丧簿留下笔记，并将捐款移交给叙利亚驻伊朗大使。

接受越通社在现场的记者采访时，越南驻土耳其大使杜山海表示，越南两支救援队在土耳其开展行动，取得了土耳其和国际救援队认可的成果，并受到国际社会和当地民众的高度评价。这是越南历史上首次派出支援救灾力量到这么远的地方执行任务。越南支援救灾力量所取得的成效得到了当地政府和民众高度评价，特别是其工作能力和勤奋程度与专业水平。

杜山海大使还分享说，通过最初的工作效率，土耳其方面已经指派越南支援救灾力量的主要任务是在废墟中搜寻遇难者，而救援工作则经常与其他力量协调实施。而清理现场的工作主要由当地力量担任。因此，越南救援力量与其他国际救援力量的协调也会给越南救援力量带来许多经验教训。（完）