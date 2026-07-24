国际零售巨头赴胡志明市寻找供应商

如果说过去越南企业必须参加国外展会来寻找客户，那么如今越来越多的国际零售集团、进口商和分销系统主动来到胡志明市寻找供应商。这一趋势为胡志明市出口开辟了更多机会，同时肯定了该市在全球供应链中日益重要的作用。

减少对中间环节的依赖

越南工贸部贸易促进局局长武伯富表示，2026年越南国际采购展（VIS 2026）将于9月初举行，但迄今为止已吸引数百家国际零售集团和进口商报名参加。沃尔玛集团（美国）、信实零售（印度）、百果园（中国）、亿珑集团（中国台湾地区）、ESFLO Marketing（墨西哥）以及来自巴西和许多其他国家的大型企业将前来寻找越南供应商。

各采购商聚焦纺织服装、鞋类、家用电器、家具、食品、消费品和水果等越南具有优势的行业。国际集团主动来到越南，帮助国内企业有机会直接接触市场，减少对中间环节的依赖。

Sofaland股份公司代表邓寿表示，首批沙发出口墨西哥是越南企业满足国际市场要求的例证，因为企业找到了正确的合作伙伴。而Leanwares股份公司认为，许多越南企业投资于质量管理、数字化转型、溯源、排放清单和ESG实践，为更深度参与跨国集团供应链奠定了基础。

从对接机会到全球供应链

据胡志明市粮食食品协会副主席陈氏芳华表示，企业需要从满足单项认证转向构建达标的管理体系，标准化生产流程，数字化数据，增强溯源能力和质量控制，以提升竞争力。

此外，技术投资需与商业效益挂钩。企业需要应用数据、人工智能和自动化来预测需求、优化成本、控制质量并开发适合各市场的产品；同时加大研发投入、深化加工、改进包装设计和打造品牌。

武伯富表示，越来越多零售集团和进口商选择胡志明市作为对接点，表明该市正逐步成为区域国际采购商的供应源寻找中心。当对接活动后续伴随着工厂考察、产品开发和长期合同签署，越南企业将有机会以高附加值生产合作伙伴的角色更深度地参与全球供应链。（完）