国际金融中心：越南经济的“助推器”

继岘港市之后，位于胡志明市的越南国际金融中心也正式揭牌亮相。在这一具有重要意义的事件后，政府常务副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮和平接受了越通社记者的采访。

阮和平副总理在采访中介绍了两座城市成立国际金融中心的筹备工作，并强调了越南国际金融中心在新背景、新条件下具有的意义和重要性；同时明确了确保国际金融中心投入运行并发挥实效的各项重点任务。

政府常务副总理阮和平指出，随着2026年1月初岘港国际金融中心的挂牌以及今天上午胡志明市隆重举行的揭牌仪式，可以强调的是，我们正在积极筹备各项条件，力促国际金融中心尽早投入运行。这标志着我们初步完成了越共第十三次全国代表大会决议中所提出的一项极为重要的任务。

我们为国际金融中心的诞生做出了极为周密、全面的准备，并在政治决策、法律框架、执行保障条件等三个层面上同步推进。

尽管目前的筹备工作已较为全面，但我们确定仍需付出更多的努力，特别是在物理基础设施和数字基础设施的投资方面。通过对世界领先金融中心的实地考察，并与新加坡前总理李显龙、英国前首相托尼·布莱尔、阿联酋副酋长及瑞士总统等多位专家和国家元首进行直接交流，他们都强调了一个核心关键词：“信誉”。这是金融中心生存的根本，也是决定其能否成功的关键因素。

那么，是什么造就了这种信誉？它包括：(1) 法律框架必须公开、透明，并接近国际水平；(2) 具备全球对接能力；(3) 拥有经验丰富的高素质人力资源；(4) 争议解决机构必须公正并达到国际标准。

与此同时，还需要物理基础设施与数字基础设施的配套化与现代化。在那些宝贵的建议和经验教训的基础上，我们正努力走扎实的步骤，以确保越南国际金融中心从初期阶段就能建立起信誉，逐步与国际水平和标准接轨。

关于国际金融中心的角色与意义——这被视为新背景、新阶段下推动经济发展的有效方案和“助推器”。政府常务副总理阮和平认为，越共中央委员会和政治局已清晰预见到这一主张的宏伟规模及特殊重要意义，并将其确定为当前背景下经济发展的突破性解决方案和强力“助推器”。因此，充分体现出极高的政治决心。

关于新时代下国际金融中心的角色与意义，政府常务副总理阮和平强调了八个方面的突出问题。 其一，这是国家更具信心跨入新时代的重要“行装”之一。我们确定，未来阶段不仅是常规的增长，而且是一个强力突破与加速发展的阶段。

其二，成立国际金融中心标志着经济融入国际进程达到了顶峰。如果说此前我们已深入广泛地融入了贸易与投资领域，那么金融接轨则是最高层面的连接，要求必须遵守全球最苛刻的“游戏规则”与标准。

其三，国际金融中心是推动经济结构重组的重要动力。

其四，这是经济体中非常高效的融资与资金引导渠道。我们确定，新发展时代对资金的需求巨大，特别是用于开展一系列国家重点项目的资源，如：高铁、可再生能源、核能、国家数据中心等。

其五，国际金融中心将助力塑造各地方乃至全国经济与城市的新面貌。

其六，国际金融中心是培养和造就高素质、国际级干部队伍的宝贵实践环境。为了参与国际“赛场”，我们必须拥有达到国际水平的人力资源。当务之急是吸引并邀请国际专家参与。

其七，国际金融中心是加大引资并提高外国直接投资（FDI）质量的“助推器”。

其八，国际金融中心为投资者、金融机构以及全体人民带来机遇与繁荣。

政府常务副总理阮和平认为，为了使国际金融中心（IFC）高效运行并真正成为国家发展的动力，任重而道远。

决定成败的核心因素在于投资者的信心。这种信心并非凭空而来，而是建立在法律框架、物理基础设施、数字基础设施的同步性，以及人才质量和争议解决机构的信誉基础之上的。

阮和平副总理强调，在越南建立并发展国际金融中心的政治决心是巨大的。这一主张已在越共十三大文件中得到确认，在政治局结论中予以明确，并继续在越共十四大决议中得到强调。我们的走向是正确的，路线图是清晰的，行动是坚决且紧迫的。凭借所有这些因素，深信越南国际金融中心必将取得成功，为新时代国家经济社会发展事业做出积极贡献。（完）