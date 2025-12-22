越南政府总理范明政21日主持召开会议，公布成立国际金融中心（IFC）。这一事件对胡志明市——作为IFC的两个运营地点之一——具有重要转折意义。



为迎接这一历史性的里程碑，胡志明市同时部署多项核心任务，从空间规划、基础设施建设、人才培养到吸引国内外战略合作伙伴。迄今为止，设在胡志明市的越南国际金融中心运营的基本条件已准备就绪。



从规划到数字基建



根据规划，位于胡志明市的越南国际金融中心占地面积约898公顷，横跨西贡坊、滨城坊及守添新城区（安庆坊）。其发展空间设计为环绕西贡河的环状模式，形成一个紧密连接市中心与东部新城的集中式金融-服务综合体。



胡志明市建设局（胡志明市IFC总体规划牵头单位）副局长裴和安表示，在IFC设立总部或机构的企业将享有政府提供的优惠政策，涵盖税收、水电价格以及与运营活动相关的费用，从而增强对国内外金融机构的吸引力。



在空间基建的同时，胡志明市特别注重投资数字和技术基础设施。该市正与英伟达、英特尔、Viettel和FPT等多家大型科技集团合作，以构建和部署现代化的软件基础设施体系，满足国际金融中心的要求。根据计划，IFC区域将获得同步的数字基础设施投资，确保宽带、基本公共服务和5G的全覆盖。



关于实施路线图的更多信息，胡志明市财政局副局长郭玉俊表示，该市IFC的形成过程分为三个阶段。其中，第一阶段和第二阶段将利用现有核心区域的既有基础设施。



到第三阶段，该市将集中资源，在守添新城区打造一个大规模、顶级的现代化IFC。该地区有望成为东南亚的"华尔街"，汇聚智能金融大厦、数字基础设施系统和达到国际标准的工作环境。



为IFC构建全面的金融生态系统



根据政府关于成立IFC的第323/2025/NĐ-CP号法令，胡志明市被定位发展成为一个具有国际规模的金融中心，汇聚多元化且全面的金融生态系统。



胡志明市IFC筹建参谋组成员阮友勋表示，近期该市与世界领先的金融机构和科技合作伙伴建立了多项战略合作关系。值得注意的是，该市与全球第二大证券交易所纳斯达克（Nasdaq）签署合作协议。



据此，纳斯达克承诺在建设国际证券交易所方面支持并与该市合作，同时应用纳斯达克的顶尖技术来开发该交易所的产品和服务。

西贡滨海国际金融中心大楼（Saigon Marina IFC）是首个参与落实在胡志明市建设越南国际金融中心目标的民营项目。图自越通社

在最近的秋季经济论坛上，胡志明市与全球最大胡志明市与全球最的数字资产交易平台币安（Binance）签署了谅解备忘录，旨在将胡志明市及IFC建设成为区域内具有影响力的数字资产和加密资产中心。



胡志明市IFC的金融生态系统蓝图并不限于证券或数字资产。阮友勋表示，该市正在推动发展绿色金融产品、金融科技服务和创新型金融模式。同时，利用越南在农产品和基础商品领域的优势，商品交易所的建设计划也正在研究中。



从长远愿景看，胡志明市的IFC有望成为新金融模式和产品的"试验空间"，并在适当的管控框架内实施。这被视为一种灵活的方法，旨在促进创新，提高资源配置效率，并逐步提升越南金融市场的水平。



与基础设施和产品并重，胡志明市确定高素质人力资源是确保IFC可持续运营的关键因素。在培训领域，胡志明市经济大学与纽约金融学院签署合作协议。同时，越德大学正开展培训项目，以期为IFC补充未来所需的优质人才。



胡志明市发展研究院院长张明辉宇表示，目前有超过50家投资者和机构对胡志明市IFC感兴趣，主要集中在基础设施、金融、技术和数字服务四大领域。



尽管在实施路线图中仍面临诸多挑战，然而凭借在基础设施、技术、金融产品及人力资源的同步准备，胡志明市IFC被寄望成为新的增长引擎，有助于提升越南在全球金融体系中的竞争力和地位。（完）