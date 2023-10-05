国际货运代理协会联合会高度评价越南物流业的潜力

国际货运代理协会联合会（FIATA）大会10月4日在比利时布鲁塞尔举行，从事货运、运输和货物等产业的近1000名代表参加，越南物流服务企业协会秘书长阮维明率团出席。

主题为“气候正在改变物流业”的2023年国际货运代理协会联合会大会聚焦全球物流领域、教育和物流业对适应气候变化的合规性、多样性和责任感。

越南代表团希望在大会上广泛地介绍将于2025年在越南举行国际货运代理协会联合会大会的信息，吸引各家公司报名参与，与比利时乃至世界物流企业加强接触与交流。

阮维明接受越通社驻布鲁塞尔记者采访时表示，该协会希望通过本次大会帮助其会员与世界物流公司和比利时物流协会促进交流，就助力越南与比利时企业加强紧密合作关系的措施进行讨论。他希望越南进出口服务企业与比利时伙伴配合成立越南驻比利时物流中心。这将是减低货运成本，大力推进越南货物进入欧洲市场以及转运至非洲的良好机会。

国际货运代理协会联合会总干事斯蒂芬·格雷伯（Stephane Graber）对越南物流业发展前景作出评估时表示，越南物流业发展机遇众多。另外，越南不仅受益于空运、海运和铁运等多种运输方式，而河运也是建设区域物流中心的优势。他表示，国际货运代理协会联合会将与越南物流服务企业协会配合开展后勤培训活动。

制造业转移的趋势，越南与16个国家签署了贸易协定，与美国的贸易优势和潜力都是越南后勤服务业迎来巨大发展机遇的优势。（完）