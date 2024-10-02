国际货币基金组织对越南2024年经济增长持乐观态度

据国际货币基金组织（IMF）最近发布的报告中预期，2024年越南经济增长可达6.1%，高于今年6月份提出近6%的预期。



国际货币基金组织在今年8月底进行的定期磋商结束后做出评价时已强调，经济的改善主要依靠于外部的需求仍强劲，外国投资稳定和政府的各适应政策。



在各家企业能应对高额债务时，国内需求预计将逐渐复苏，房地产领域仅在中期内完全复苏。



通货膨胀将徘徊在越南国家银行今年4至4.5%的目标。IMF表示，2024年的通货膨胀上涨的主要原因是粮食价格上涨，核心通胀较低和稳定。



IMF高度评价越南政府在新冠肺炎疫情后经济复苏过程面临来自国内外许多阻碍后做出各快速反应，旨在保持宏观经济稳定。然而，IMF也提醒越南经济风险仍较高。



若全球经济增长不如期待，全球地缘政治进场仍在持续或贸易纠纷增加等，经济主要支撑之一的出口可下滑。在货币政策放宽，汇率压力可延长等等。



报告强调，房地产和企业债券市场低迷也影响到各家银行的运营，降低了金融稳定性。



各位专家建议越南已深入推进改革，确保中期绿色和全面增长。推进公共投资和扩大色会保障范围。



IMF还认为，今后，有关机关应在货币政策调控中应继续保持谨慎态度并提升金融系统的弹性。（完）