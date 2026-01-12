国际视角下的越南：亚洲增长亮点、可靠且负责任的合作伙伴

越南成为许多外国企业的首选目的地。图自hanoimoi.vn

有效利用国际资源



回顾2025年及过去5年，在世界局势复杂多变的背景下，越南出台并实施了一系列具有“扭转局势、转换状态、主动适应形势”意义的重要决策，成功实现“化危为机”。得益于此，2025年越南全面完成并超额完成全部15项主要经济社会发展指标，国内生产总值（GDP）增长率约达8.02%，超出预期。



路透社及多家国际通讯社评价称，这是“世界经济暗淡图景中的一抹亮色”。《日经亚洲》指出，上述成果表明，尽管2025年全球贸易动荡不安，但越南经济仍保持了较强韧性。世界银行和国际货币基金组织（IMF）认为，越南是少数实现快速复苏的发展中经济体之一，这得益于审慎的宏观政策、庞大的国内市场以及不断提升的生产能力。这些机构预测越南将在未来十年成为东南亚增长最快的经济体之一。

国际分析人士还强调，越南的亮点不仅在于GDP增速，更在于增长质量。越南经济结构从传统农业向工业、服务业以及更高附加值的制造业转型。国际媒体将越南列为有效把握全球供应链多样化趋势的国家之一。



据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的评估，越南连续位居东盟吸引外商直接投资资金（FDI）前列。各专家指出，越南的优势在于年轻劳动力、具有竞争力的成本以及持续改善基础设施、物流和行政手续的努力。目前，越南是全球开放程度较高的经济体之一。



世界贸易组织（WTO）分析人士强调，越南已不再是“低成本加工厂”，而逐步提升在全球价值链中的地位，特别是在电子、食品加工、绿色纺织服装及配套产业等领域。近年来，越南正从依赖资本和劳动力的增长模式，转向以创新、生产率和数字经济为导向的发展路径。数字经济、电子商务、金融科技以及创业生态系统被视为新的增长引擎，有助于越南避免陷入“中等收入陷阱”。



总体来看，国际社会认为，越南经济改革进程稳健而有序，着眼于夯实长期发展基础。这被视为贯彻落实越共十三大所确定重大战略方向的积极成果，并将在越共十四大之后得到进一步深化。



胡志明市海港系统的吉莱港货物装卸活动。图自越通社

彰显负责任合作伙伴的作用



国际社会不仅对越南不断扩大的经济规模和有效融入全球化进程的印象深刻，也将越南视为在经济合作中负责任的伙伴。外国媒体高度评价越南履行贸易承诺并积极参与区域和全球合作倡议。牛津经济研究院（Oxford Economics）全球咨询部门指出，这不仅推动了经济增长，而且使越南成为国际贸易中的可靠伙伴，为商品、资本和服务的跨境流动提供便利。



在地区层面，越南日益被视为东盟的稳定因素。观察人士认为，越南的宏观稳定性和审慎政策有利于增强了国际投资者信心。



《金融时报》指出，在跨国公司因地缘政治变动而重组供应链结构的背景下，流入越南的投资资金显著增长。彭博社认为，这一趋势反映了国际投资界对越南经济环境的信心。面对日益激烈的全球竞争，国际专家高度评价越南逐步向以科技、创新和数字经济为基础的增长模式转型。



世界银行的分析强调，电子商务、金融科技和新技术的发展是越南长期保持可持续增长的重要因素。亚洲开发银行（ADB）则对越南在数字化转型和提升提高劳动生产率的进展持乐观态度。



越共中央总书记苏林在政府与地方政府2025年工作总结暨2026年工作部署全国视频会议上要求必须从根本上改变增长模式，以生产率和创新为核心，在下一阶段，将提高生产率、提升人力资源质量、发展科技和创新置于发展战略中心，将其视为为跨越中等收入陷阱，保持高水平、可持续增长的关键条件。同时，推进经济向绿色化、数字化、循环化方向转型，以科技、创新和数字化转型作为新的增长动力。



2026年标志着新一轮发展阶段的开启，是落实越共十四大决议和2026~2030年五年经济社会发展计划的第一年。因此，越南既要有效解决眼前问题、夯实增长动力，也要推进具有战略性和长期性的改革，实现发展模式转型，在保持经济成功的同时履行国际责任，进一步巩固越南不仅是迅速增长的经济体，更是国际社会中可靠、负责任合作伙伴的形象。（完）