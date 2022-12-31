国际舆论看好越南经济增长速度

许多国际新闻机构和综合媒体纷纷报道称，越南经济蓬勃发展，2022 年国内生产总值 (GDP) 增长 8.02%。

新加坡straitstimes.com网站评价，2022年越南经济成为亚洲增长最快的国家。美国有线电视新闻网（CNN）称，这是自1997年以来最快的速度，而英国广播公司（BBC）则强调这是2011-2022年期间的最高增长率，出口和零售额令人印象深刻的增长的主要动力。

据俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）报道，由于其奇迹般的经济增长、低通胀、进出口繁荣、稳定的政治和成功的外交，越南已成为全球阴暗、衰退和危机的景象中难得一见的阳光目的地之一。Sputnik援引世界贸易组织（WTO）排名称，越南连续跻身全球进出口额最大的30个国家和地区之列。尤其是在过去几年东盟各家排名没有上升的情况下，越南凭借2022年进出口总额突破7000亿美元，排名有了显着上升。

据美国彭博新闻社（Bloomberg）报道，2022年第四季度，越南经济增长快于预期，表明疫情过后经济持续复苏。

据统计数据显示，2022年全年，美国是越南最大的出口市场，出口额预计达1090亿美元，而中国是越南最大的进口市场，进口额预计超过1190亿美元。2022年越南贸易顺差预计为112亿美元，高于去年的33.2亿美元。（完）