国际舆论对美国总统拜登访越给予好评

美国白宫9月10日发表公告，在对越南河内进行历史性国事访问期间，越共中央总书记阮富仲和美国总统乔•拜登已将美越关系提升为全面战略伙伴关系，并声明两国将在共同努力实现和平、繁荣和可持续发展的共同目标之际，重振美越关系的力量与活力。美越两国关系从2013年建立的全面伙伴关系提升为全面战略伙伴关系，取得前所未有的重大成就，这是两国政府在变幻莫测的世界局势下，努力建立和增进相互了解，具有前瞻性地面对机遇和挑战的结果。据越通社驻华盛顿记者报道，美国俄勒冈州民主党参议员杰夫·默克利和马里兰州民主党参议员克里斯·范·霍伦(Chris Van Hollen)办公室发表联合声明，欢迎越美建立全面战略伙伴关系。声明重申，弥合战争创伤、促进两国和解等是越美关系的基础。声明称，提升两国关系层级是加深两国之间的相互理解以及兑现美国在解决战争遗留问题，包括扫雷和清理二恶英计划的承诺的绝佳机会。声明还强调了扩大投资的机会，包括现代技术和绿色能源领域的投资，为两国带来利益。美国和平研究所东南亚中心越南问题高级专家安德鲁·韦尔斯-丹在接受越通社驻华盛顿记者采访时表示，乔·拜登总统对越南进行的访问彰显了越南与华盛顿之间的信任、合作和外交关系的发展。安德鲁•韦尔斯-丹表示，拜登总统对越南的访问和两国建立的新的伙伴关系展现出维护和平的独特的多边外交形式的潜力。印度尼西亚外交政策共同体(FPCI)研究与分析负责人卡尔文·科伊（Calvin Khoe）在接受越通社驻雅加达记者采访时认为，越美关系提升为全球战略伙伴关系对促进东盟与美国关系和东盟的全面发展起到带动作用，为地区和平、稳定与繁荣作出贡献。卡尔文•科伊表示，越南经济、投资和工业生产效益不断提升，通过新工业园区的建设向高科技转型。这个“S”型国家正在成为“贸易新强国”，为东盟做出了巨大贡献。快速稳定增长的越南经济也被期待为促进东盟次区域互联互通乃至整个东南亚的发展做出贡献。哈比比研究中心主席、印尼外交政策协会(FPCI)联合创始人德维·福图纳·安瓦尔(Dewi Fortuna Anwar)对越南与美国提升关系水平表示欢迎，认为该事件有利于促进两国合作关系。德维•福图纳•安瓦尔强调，越南是东盟“非常重要”的成员。国际媒体也争先报道越南与美国提升关系水平的事件，视其为两国关系的里程碑，同时肯定了越南在地区的作用。越通社驻东京记者报道，《日经亚洲报》援引拜登总统的话称，与越南提升关系水平旨在促进贸易，应对地缘经济竞争和气候变化等挑战。《朝日新闻》和《每日新闻》评论称，此次关系升级，旨在进一步加强两国在经济、半导体、人工智能开发和安全等领域的合作。同时，《日经新闻》评论称，此次访问也表明双方同意尊重彼此的政治制度和独立自主性。越通社驻首尔记者报道，韩联社、Newsis、今日亚洲等通讯社的文章均强调，越南和美国已将双边关系提升至最高水平，即全面战略伙伴关系。韩联社援引阮富仲总书记的话说，越南同意提升两国关系水平，为和平、合作和可持续发展作出贡献。而美国总统拜登指出，两国关系已从冲突走向正常化，“现已提升到新的水平”。SBS援引新加坡东南亚研究所专家阮克江的话说，提升与美国关系水平表明越南的地位已显著提升。国际媒体浓墨重彩报道了阮富仲总书记与美国总统拜登的会谈以及两国领导人在会谈后举行的新闻发布会的内容，并发表了美国政要有关越美提升关系水平事件的意义。路透社援引白宫国家安全顾问杰克·沙利文的话说，拜登总统的访问体现了越南在美国在该地区伙伴中的主导作用。据美国有线电视新闻网报道，白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比评价美越关系是“世界重要地区的重要关系”。（完）