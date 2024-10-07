国际舆论对中国执法力量针对越南渔民采取粗暴行为表示担忧

部分国家和国际组织对中国执法力量2024年9月29日针对正在越南黄沙群岛海域作业的越南渔民和渔船采取粗暴行为表示担忧。

美国国务院发言人马修·米勒（Mathew Miller）10月3日在社交网X明确指出：“美国对中国执法力量2024年9月29日针对正在越南黄沙群岛海域作业的越南渔民和渔船采取粗暴行为的报道深表关切。”他强调，“我们呼吁中国停止在东海采取的危险和破坏稳定的行为”。

欧盟驻越南代表团也对有关上述严重事件的报告深表关切，并强调“需要维护和尊重《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS ）以及与海上人类生命安全相关的国际标准。”欧盟驻越南代表团同时“谴责破坏国际法上述原则并威胁地区和平与稳定的非法行为升级”。

10月4日，菲律宾谴责中国执法力量9月29日在越南黄沙群岛海域针对越南渔民实施“暴力和非法”行为。

《菲律宾每日问询者报》援引菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿诺（Eduardo Ano）的话强调，中国执法力量对越南渔民使用武力行为违反了国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》。

当天，菲律宾外交部发表声明称，马尼拉“强调按国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》和平解决（东海）争端的重要性”。 声明指出：“这是确保船舶和船员特别是渔民在海上安全的重要义务。”

关于中国执法力量9月29日在越南黄沙群岛海域打压、打伤越南广义省QNg 95739 TS号渔船上渔民，并没收越南渔民财产的行为，10月2日，越南外交部发言人范秋姮强调，中国执法力量的上述行为严重侵犯越南对黄沙群岛的主权，违反国际法和1982年《联合国海洋法公约》 ，违背越南和中国两国高层领导人关于更好管控海上争端的共识。越南极为关切，不满，并坚决反对中方执法力量对正在越南黄沙群岛海域作业的越南渔民和渔船采取粗暴行为，造成越南渔民受伤、危及越南渔民生命，并损坏越南渔民的财产。

越南外交部已与中国驻越南大使馆进行严正交涉，强烈抗议中国执法力量上述行为，要求中方充分尊重越南对黄沙群岛的主权，紧急调查此事并将结果通报越南，确保不再发生类似行为。（完）