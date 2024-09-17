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国际组织向越南遭受风暴和洪水影响灾区民众提供提援助物资
同日，也在河内内排机场，堤坝管理和自然灾害防治局副局长阮文进代表越南农业与农村发展部接受瑞士驻越南特命全权大使托马斯·加斯（Thomas Gass）先生转交的援助物资。当场，安沛省人民委员会主席陈辉俊接收了农业与农村发展部分发的物资，并指示省级机构制定计划，将物资运到灾区发给遭受今年第三号台风和洪水影响的贫困地区民众。
另一方面，瑞士将派出由8名清洁水、卫生、安全住房等领域经验丰富的专家组成的代表团赴安沛省进行实地考察，深度研究安沛省的需求，并提出合适的重建方案。
此前，9月15日晚上11时45分，一架载满印度政府援助物资的航班降落在河内内排机场。援助物资包括2628台滤水器、1000个带阀门的储水桶、15个500升水箱、1万条被子、7506张蚊帐、2000个太阳能灯和2000套厨房工具。预计货物量超过35吨，总价值约100万美元。
在收到印度政府援助的物资后，越南农业与农村发展部立即按计划分配给宣光和谅山两省，以及时送到受灾民众手中。
自从 9月11日至今，越南农业与农村发展部已经收到了澳大利亚政府、东盟灾害管理人道主义援助协调中心、日本国际协力机构（JICA）、印度政府、瑞士政府和撒玛利亚国际救援会（Samaritan’s Purse）提供的援助物资。
截至9月16日，共有10个外国驻越南大使馆、16个国际组织承诺通过农业与农村发展部提供空运救灾物资160吨。所有救灾物资抵达内排机场后将直接送到安沛、老街、高平、宣光和谅山等省份，以及时发放给风暴、洪水灾区民众。（完）