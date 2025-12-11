国际社会愿携手越南共促能源转型与气候行动

12月11日，法国驻越大使馆与巴西驻越大使馆在河内联合举行新闻发布会，纪念《巴黎协定》签署十周年，并分享近日在巴西贝伦市落幕的《联合国气候变化框架公约》第三十届缔约方大会（COP30）的重要成果。



法国驻越大使奥利维耶·布罗谢、巴西驻越大使马尔科·法拉尼、欧盟驻越大使朱利安·盖里尔、联合国常驻越南协调员波琳·塔梅西斯（视频致辞）以及越南农业与环境部气候变化局局长曾世强出席了活动。



法国大使奥利维耶·布罗谢在会上强调，国际社会十年前通过的《巴黎协定》是二十一世纪最重要的国际文书之一，其核心目标是将全球温升幅度控制在2摄氏度以内，并为力争实现1.5摄氏度温控目标持续努力。



他指出，历经十年实施，《巴黎协定》已显现成效：全球变暖趋势已从2015年预测的4摄氏度降至COP30后的2.3至2.5摄氏度，尽管这一数值仍高于2摄氏度的既定目标。



布罗谢大使同时表示，全球绿色转型正在加速，投资日益向低碳解决方案倾斜。2024年全球脱碳能源领域投资高达2万亿美元，达到化石燃料投资规模的两倍。他强调，《巴黎协定》的有效运转得益于各国的切实承诺，充分证明了多边主义与联合国体系能够取得实质成就。



联合国常驻越南协调员波琳·塔梅西斯在视频致辞中回顾道，十年前在巴黎，人类共同签署了一份“生存保险契约”；“今天在河内，我们必须扪心自问：我们是否在切实支付这份‘保费’？”她指出，《巴黎协定》不仅是一项外交成果，更是越南在安全、健康与韧性发展领域的“行动路线图”。



塔梅西斯指出，科学已发出明确警告：人类正逼近1.5摄氏度的气候“红线”；将温升幅度控制在1.5摄氏度以下必须成为不可逾越的底线。对越南而言，气候变化并非遥远威胁，而是每日都在发生的现实，体现在沿海地区日益强烈的台风以及平原地区不断频发的热浪。



她强调，气候行动本身就是发展，绝非在“经济增长”与“应对气候变化”之间做选择题。关于越南的行动路径，塔梅西斯表示，越南2026-2035年国家自主贡献（NDC 3.0）需涵盖所有关键领域，并制定可靠的化石燃料减排路线图。联合国愿协助越南构建能够吸引“公平能源转型伙伴关系”（JETP）资金的项目库，并帮助其对接绿色气候基金及“损失与损害基金”等全球资金渠道。



巴西驻越大使马尔科·法拉尼重点介绍了COP30在亚马孙举办的一项重要成果。图自越通社

巴西驻越大使马尔科·法拉尼重点介绍了COP30在亚马孙举办的一项重要成果——“热带雨林永久基金“的启动。这一由巴西主导的创新融资机制，旨在为保护热带雨林——这一稳定气候和储存碳汇的关键生态系统——的国家提供补偿。该机制承诺将20%的资金直接用于原住民社区。目前，挪威、巴西、法国及欧盟等捐助方已承诺提供总计66亿美元的资金。COP30的另一大成果是发起了“全球气候信息完整性倡议”，旨在应对日益泛滥的气候虚假信息。



法拉尼大使还提到，巴西已在COP30上提出了逐步淘汰化石燃料的“路线图”，这被认为是推动全球能源转型承诺的关键一步。



谈及与越南的合作，欧盟驻越大使朱利安·盖里尔表示，欧盟自豪地成为越南积极而务实的合作伙伴，同时也是全球最主要的气候融资提供方之一，在2024年为支持发展中国家的气候行动提供了317亿欧元的公共资金。



他强调，欧盟荣幸能与合作伙伴共同牵头“公平能源转型伙伴关系”（JETP），这一“改变格局的联盟”将动员大规模资金，助力越南成功实现能源转型并保障能源安全。他表示，越南副总理近日在比利时布鲁塞尔举行的“全球门户论坛”上，与欧洲发展金融机构签署了一项价值4.3亿欧元的新支持计划，该计划将用于支持JETP框架下的北爱抽水蓄能电站项目。该项目将发挥“巨型电池”作用，助力越南消纳更多的太阳能和风能。



在新闻发布会总结发言中，法国大使奥利维耶·布罗谢呼吁各方持续努力，坚守“将全球温升控制在2摄氏度以内”的共同目标，并在国际层面继续推进包括JETP在内的各项合作计划。



*发布会期间，法国驻越大使馆还展示了纪念《巴黎协定》签署十周年的专题图片，并介绍了法国支持越南应对气候变化的相关合作项目。（完）