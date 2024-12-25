12月24日，国际社会已对联合国大会一致通过《联合国关于网络犯罪的公约》表示欢迎。据《公约》第64条，该《公约》将于2025年在首都河内签署并起名为《河内公约》。

据越通社驻联合国记者报道，在该《公约》通过后，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）已对该结果表示欢迎，强调该具有约束性的法律文件已在过去20年进行谈判。他同时评价，《公约》证明在艰难时期，多边主义正走着正确方向，并反映了联合国成员国在推动国际合作，阻止核应对网络犯罪中的公共意志。安东尼奥·古特雷斯表示相信，在《公约》生效后，将有助于确保网络安全，同时呼吁各国参加公约。

联合国大会主席菲勒蒙·杨（Philémon Yang）高度评价《河内公约》的重要性并将其视为在信息技术核数字空间的巨大潜力和潜在威胁坪村的是世界中保卫人类的新工具。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加黛·瓦利（Ghada Waly）评价《河内公约》获通过是多边主义具有意义的胜利，同时是国际社会走向处理网络空间上犯罪行为，如儿童性侵害、网络诈骗或洗钱等的努力中的重要一步。

加黛·瓦利重申叻两国支持一切成员国签署、批准和实施《公约》以及愿提供必要工具和援助，旨在保护各经济体和确保网络空间安全等的承诺。

当天，国际刑警组织还评价联合国安理会通过 《河内公约》是打击网络犯罪威胁之战中的重要里程碑。（完）