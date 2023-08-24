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国际游客青睐乘坐豪华邮轮赴越南旅游

8月21日和22日，约4300名国际游客乘坐豪华邮轮“海洋光谱号”（Spectrum of the Seas）前往越南芽庄市、头顿市和胡志明市旅游。

821日和22日，约4300名国际游客乘坐豪华邮轮“海洋光谱号”（Spectrum of the Seas）前往越南芽庄市、头顿市和胡志明市旅游。这不是这些港口第一次迎接乘坐邮轮而来的国际游客。据统计，自年初至今共有数以万计的国际游客乘坐豪华游轮赴越观光旅游。

 

据旅游总局的统计数据显示，2023年上半年已有超过660万国际游客赴越旅游。其中，乘坐邮轮而来的游客达3万人次。庆和省迎接了11艘邮轮以及超过1.3万名国际游客登岸游览。

 

皇家加勒比游轮有限公司的“海洋光谱号”邮轮船长Wu Huimin在参观巴地头顿省盖梅（Cái Mép-施威（Thị Vải）港时透露，停靠在日本东京港迎接游客时，日本游客也期待尽早来到越南，因为这里有许多美丽的风景，人们热情好客。

 

这趟邮轮旅游期间，数千名国际游客将上岸参观芽庄市、巴地头顿省和胡志明市的美景，体验当地的文化和美食。

 

皇家加勒比游轮有限公司亚太区董事总经理安吉·斯蒂芬（Angie Stephen）透露，今后，该公司两艘豪华邮轮将返回越南，预计探访承天顺化省顺化市、庆和省芽庄市和巴地头顿省。

 

安吉·斯蒂芬也评价称，邮轮靠港后，数千名游客将纷纷上岸游览，体验当地文化，参观传统手工艺村，购物，享受美食，这将给越南旅游业带来经济效益。

 

巴地头顿省旅游厅副厅长陈氏秋贤透露，凭借盖梅-施威深水港的优势，近期巴地头顿省迎接了三艘大型邮轮，将游客送往巴地头顿省和邻近省份观光旅游。这表明邮轮旅游活动已恢复正常。

 

目前巴地头顿省正在制定引进国际邮轮载客到访计划，更新旅游景点，打造特色旅游产品，加强基础设施建设等。

 

由于越南位于亚洲两大邮轮中心香港和新加坡之间，越南被各家邮轮公司列入游客上岸体验和购物的停靠站名单。越南全国有许多可停靠大型邮轮的深水港，方便通往旅游景点、文化、购物中心，让游客尽享快乐旅程。

 

多年来，旅游总局同各大型邮轮公司、旅游公司和船长已到越南各地旅游景点进行考察。结果表明，几乎所有邮轮公司和船长都青睐越南的风景、文化和旅游景点等。（完）

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