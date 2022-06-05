国际游客的越南旅游信息搜索量猛增

旅游总局强调，越南从4月27日0时起停止实施入境人员健康申报规定。 5月15日起入境越南无需提供核酸检测证明。越南旅游宣传工作得到有力推进。



据统计数据显示，2022年5月份，越南接待国际游客量大幅度增长。累计2022年前5月，越南接待国际游客量是去年同期的4.5倍。尽管仍远低于新冠疫情爆发之前的水平，但这对于旅游业在全面开放 2 个多月后来说是一个非常积极的信号。与去年同期相比，全球各区域市场均出现大幅增长势头，其中，亚洲地区增长了2.2倍、美洲地区增长21.9倍、欧洲增长了9.7 倍。



2022年5月，越南接待国内游客量约达1200万人次，同比增长242%，其中过夜游客人数820万人次。2022年前5月，国内游客量约达4860万人次，旅游营业收入约达211万亿越盾。（完）