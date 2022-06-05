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国际游客的越南旅游信息搜索量猛增
据越南文化体育与旅游部旅游总局6月5日公布的信息，谷歌旅游分析工具（Google Destination Insights）的数据显示，国际游客的越南旅游信息搜索量增长50%-70%，位居世界第四位。自2022年3月15日全面重新开放后，越南的该指数连续跻身世界前列，彰显越南旅游业强劲复苏势头。
美国、新加坡、澳大利亚、日本、印度、法国、德国、泰国、加拿大和英国等国家的游客对越南相关信息的搜索量最多。
胡志明市、河内、富国、岘港、会安、芽庄、大叻、潘切、归仁、巴地头顿等越南十个目的地的搜索量最多。
截至2022年四月底，国际游客对越南航空信息的搜索量突破1114%的大关，甚至高峰期同比增长2000%。
2022年4月初到2022年5月中旬，国际游客对越南旅游住宿接待单位的搜索量增长3倍多。具体，2022年4月1日，搜索量同比增长103%，到2022年5月中旬增长了450%，以及继续保持在很高的水平。
美国、新加坡、澳大利亚、日本、印度、法国、德国、泰国、加拿大和英国等国家的游客对越南相关信息的搜索量最多。
胡志明市、河内、富国、岘港、会安、芽庄、大叻、潘切、归仁、巴地头顿等越南十个目的地的搜索量最多。
截至2022年四月底，国际游客对越南航空信息的搜索量突破1114%的大关，甚至高峰期同比增长2000%。
2022年4月初到2022年5月中旬，国际游客对越南旅游住宿接待单位的搜索量增长3倍多。具体，2022年4月1日，搜索量同比增长103%，到2022年5月中旬增长了450%，以及继续保持在很高的水平。
旅游总局强调，越南从4月27日0时起停止实施入境人员健康申报规定。 5月15日起入境越南无需提供核酸检测证明。越南旅游宣传工作得到有力推进。
据统计数据显示，2022年5月份，越南接待国际游客量大幅度增长。累计2022年前5月，越南接待国际游客量是去年同期的4.5倍。尽管仍远低于新冠疫情爆发之前的水平，但这对于旅游业在全面开放 2 个多月后来说是一个非常积极的信号。与去年同期相比，全球各区域市场均出现大幅增长势头，其中，亚洲地区增长了2.2倍、美洲地区增长21.9倍、欧洲增长了9.7 倍。
2022年5月，越南接待国内游客量约达1200万人次，同比增长242%，其中过夜游客人数820万人次。2022年前5月，国内游客量约达4860万人次，旅游营业收入约达211万亿越盾。（完）
据统计数据显示，2022年5月份，越南接待国际游客量大幅度增长。累计2022年前5月，越南接待国际游客量是去年同期的4.5倍。尽管仍远低于新冠疫情爆发之前的水平，但这对于旅游业在全面开放 2 个多月后来说是一个非常积极的信号。与去年同期相比，全球各区域市场均出现大幅增长势头，其中，亚洲地区增长了2.2倍、美洲地区增长21.9倍、欧洲增长了9.7 倍。
2022年5月，越南接待国内游客量约达1200万人次，同比增长242%，其中过夜游客人数820万人次。2022年前5月，国内游客量约达4860万人次，旅游营业收入约达211万亿越盾。（完）