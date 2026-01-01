国际游客新年赴越 开启探索之旅

友谊口岸迎新年首批国际游客



1月1日上午，谅山省投资、贸易与旅游促进中心与相关单位在越中边境的友谊国际口岸联合举行仪式，热烈欢迎2026年首批通过该口岸入境谅山省的国际旅游团。



此项活动具有特殊意义，标志着新一年的良好开端，展现了谅山省亲切友好、热情好客的形象，彰显了当地欢迎国内外游客的开放姿态。



谅山省投资、贸易与旅游促进中心主任黄春顺表示，通过此次活动，地方政府希望向游客及旅游企业表达诚挚感谢，传递友善好客的精神，希望给游客留下美好印象，吸引更多游客在2026年选择谅山作为旅游目的地。



他强调，未来一段时间，谅山将继续改善旅游环境，保障安全秩序，提升服务质量，同时着力打造具有地方特色的旅游产品，让每一位到访游客都能收获积极体验和难忘记忆。



新年首日，友谊国际口岸一派热闹景象，洋溢着新春气息和对旅游业、边贸服务业实现良好开局的期待。入境游客脸上写满兴奋与喜悦，开启探访“谅山之乡”的新春旅程。



友谊口岸迎新年首批国际游客 图自越通社

作为2026年首批入境谅山的国际游客之一，来自中国海口市的卫雪芳女士表示，她特意选择在新年第一天经友谊口岸出行，希望讨个好彩头，祝愿新的一年工作顺利、身体健康、平安如意。



据谅山省投资、贸易与旅游促进中心介绍，2025年，谅山旅游业取得多项重要成果，全年接待游客约440万人次，其中国际游客超过30万人次，旅游总收入约4.5万亿越盾。



谅山省将边境旅游确定为旅游发展的重要支柱之一，积极推进与中国广西壮族自治区的旅游合作。其中，“两天一夜”边境旅游线路（使用通行证）成功落地，成为越南谅山省与中国广西壮族自治区跨境旅游合作具体化的重要成果。



上述积极成效表明，谅山在区域和国际旅游版图中的吸引力不断提升，也体现了当地推进旅游推广、产品开发工作的成效。



会安古城喜迎新年首批游客



同日上午，会安市政府与岘港市文化、体育与旅游部门在广南省会安古城桥庙共同举办“欢迎2026年首批游客参观会安古城”活动。



2026年抵达会安的首个旅游团由29名菲律宾游客组成，由Visit Indochina公司组织。



岘港市文化、体育与旅游局副局长文伯山表示，此次活动不仅开启了新一年的会安探索之旅，也寄托了对2026年旅游业蓬勃发展的期待，为岘港市与会安古城注入新的活力。



菲律宾被视为会安的重要潜力市场，尤其适合文化遗产旅游及贴近古城生活节奏和本土文化的体验型旅游。



当地居民和游客认为，在新年第一天迎接首批游客已成为会安的一项特色传统活动，不仅是新年的庄重问候，也象征着充满节庆和文化活动的一年正式开启。



通过这一活动，会安持续向国际社会传递明确信息：这座文化遗产城市始终敞开大门，欢迎世界各地朋友前来体验独特的文化、饮食、生活方式以及当地居民的真诚好客，从而进一步巩固岘港市和会安在世界旅游版图中“安全、友好、富有吸引力”的形象。



会安世界文化遗产保护中心主任范富玉表示，2026年，该中心将结合岘港市旅游业总体方向和全球旅游新趋势，推出一系列全新文化旅游产品，重点打造“差异化探索、全新体验”，发展与“手工艺与民间艺术创意城市”称号相匹配的创意旅游生态体系。



重点产品包括：夜游项目“逆流记忆”、会安建筑遗产解码之旅、“触摸遗产之旅”、传统手工艺和民间艺术体验、专题节目“古老㗰剧印记”，以及新型艺术与创意空间建设，助力提升会安旅游品质，让创意遗产城市形象更加深入人心。（完）