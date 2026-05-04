国际游客大幅增长：越南顺化市“五一”假期旅游热度攀升

国际游客查看顺化皇城旅游参观示意图 图自越通社

其中，国际游客约16.4万人次，同比增长129%；国内游客约44.6万人次，同比增长59.5%。假期期间旅游收入达1.35万亿越盾，同比增长85%；住宿设施平均入住率达99%。值得一提的是，5月1日当天顺化各遗迹景点门票收入超过42亿越盾，创下单日历史新高。



此前，在2026年雄王祭祖日假期期间，顺化市也迎来旅游高峰，共接待游客约39.5万人次（2025年同期约10.9万人次）。其中，国际游客约9.87万人次；旅游收入约9580亿越盾，酒店平均入住率超过90%。



2026年前4个月，顺化市累计接待游客超过260万人次，同比增长30.3%。其中国际游客超过113万人次，同比增长27.7%；国内游客超过153万人次，同比增长32.3%。同期旅游收入超过6.234万亿越盾，同比增长70.5%。



近年来，顺化市不断推出新型旅游产品以吸引并延长游客停留时间。例如，顺化皇城在4月25日至28日晚间推出免费开放夜游活动“皇宫奇幻夜”，通过精心编排的艺术表演与沉浸式体验，再现夜间皇宫的历史氛围。活动包括午门换岗仪式、神功开火表演、3D mapping宫廷图案展示、宫女灯舞，以及再现阮朝朝会场景的“设朝仪式”等，生动展现古代宫廷文化与军事气势。



与此同时，顺化市还加强旅游管理，增派力量整治尾随、拉客等现象，确保旅游环境安全、有序、友好，持续提升目的地形象。(完)