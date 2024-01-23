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国际学生喜迎新春，乐享越南传统年味
往年的春节，与越南人一样，Noksomboun Bouavankham打扫房间、装饰房子、购买年货、到寺庙祈求平安。今年，她还打算除夕夜去看烟花秀，并与朋友一起去春游。
Noksomboun Bouavankham说，对她而言，越南春节很温暖，有许多深有意义的传统习俗。在越南，梅花、桃花是春节的象征。而在老挝，人们将用鸡蛋花编织成项链和手链送给亲人，或举行绑手礼，将幸运与幸福传递给大家。
与Noksomboun Bouavankham不同，今年是商务营销专业学生Vongsay Phetmany在越南过的第一个年。临近过年的前几天特别有气氛。她周围的朋友纷纷讨论春节和春节假期主题。在学校举行的传统文化知识竞赛活动期间，Vongsay Phetmany亲自摆置五果盘，体验越南传统春节风俗和民间游戏。
芽庄大学国际合作处处长阮世欢表示，越南传统的春节是家庭团聚的日子。 该校为越南和外国学生感受春节的温馨氛围打造良好平台。 今年，芽庄大学举行众多喜迎新春活动，让留学生有机会了解和体验越南传统春节文化和习俗。
“通过文化交流活动，留学生们将成为传递积极信息和向国际友人推广越南文化的桥梁，从而为密切越南与各国友好关系作出贡献”，芽庄大学副校长范国雄强调。（完）