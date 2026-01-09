国际媒体高度评价越南的增长势头

据《日经亚洲》（Nikkei Asia）报道，2025年越南经济增长率达8.02%，是近三年来的最快增速，同时也跻身过去15年来增长率最高的经济体行列。这股增长势头主要由各经济产业均衡复苏所推动，其中工业和建筑业增长8.95%，服务业增长8.62%。仅在2025年第四季度，GDP同比增长8.46%，为自2011年以来第四季度的最高增幅。



《日经亚洲》指出，这一结果表明，尽管2025年全球贸易环境依然动荡不定，尤其在美国对越南进口商品加征关税的背景下，越南经济仍保持较强的韧性和抗冲击能力。



美国媒体《外交家》 (The Diplomat)日前发表关于2025年越南经济的文章指出，在美国总统唐纳德·特朗普政府自2025年8月起对越南商品征收20%关税的背景下，越南经济发展成就显得尤为亮眼。《外交家》指出，尽管面临关税压力，越南对美出口仍保持增长势头，凸显越南在全球供应链中的重要作用。《外交家》援引的数据显示，2025年越南出口总额约达4750亿美元，同比增长17%。



目前，越南是全球供应链中电子、纺织服装、鞋类和消费品等行业的重要一环。三星（Samsung）、苹果（Apple）、耐克（Nike）等多家跨国集团持续在越南设立大型组装基地。



越南是全球供应链中电子、纺织服装、鞋类和消费品等行业的重要一环。图自越通社

值得注意的是，国际媒体将外商直接投资（FDI）视为越南经济增长的重要支柱之一。《日经亚洲》(Nikkei Asia)指出，2025年越南外商直接投资拨款约276.2亿美元，同比增长9%，创下历史新高。与此同时，新投资承诺保持稳定，反映出外国投资者对越南经济发展前景的长期信心。



美联社（AP）在多篇反映越南北部重要工业中心——北宁省实际情况的文章中指出，越南是当前吸引外国投资者力度最强的国家之一。美联社认为，越来越多外商企业赴越投资兴业已助推越南成为亚洲新制造中心，同时进一步巩固其成为区域内“经济新虎”的发展雄心。



美联社还指出，越南政府正加大公共投资与基础设施建设力度，以保持中长期增长动力。在较短时间内同步实施234个大型项目（投资总额超过1290亿美元），被视为提升基础设施能力，降低物流成本和吸引投资资金流入高科技领域的重要举措。



迈入2026年，国际媒体认为，越南仍将面临来自外部环境的多重挑战，包括贸易政策风险、区域内吸引投资的竞争加剧，以及基础设施和物流升级压力。然而，美联社指出，越南持续深入推进行政审批制度改革，加大对基础设施投资力度，并将出口市场拓展至中东、非洲、拉丁美洲和印度等举措，被视为维持经济增长势头的关键所在。



越南政府设定了2026—2030年阶段经济年均增长率不低于10%的目标。国际媒体认为，若继续充分发挥在全球供应链中的区位优势，保持宏观经济稳定运行，不断提升增长质量，越南在未来几年持续巩固其作为区域内增长最快经济体之一地位的可行性很强。（完）