国际媒体纷纷刊登文章盛赞越南足球队的胜利

《曼谷邮报》报道，越南队在2024年东盟杯决赛次回合以3-2击败卫冕冠军泰国队，从而以总比分5-3夺得冠军。这是主教练金相植（Kim Sang-sik）带领下的一场重要胜利。

东南亚足球协会官网（ASEANFOOTBALL.ORG）特别称赞了越南队在金相植执教下展现出的沉着冷静。该网站评论说， 在金相植的带领下，这支球队始终保持了顽强的意志力，并强调这是越南队一场“实至名归的胜利”。

《星报》（The Star）也发表文章盘点了越南队分别于2008年、2018年和2024年三次赢得东南亚冠军，并赞美越南足球的进步。

以《最后时刻的进球帮助越南队战胜泰国队，夺得东盟杯》为标题，《星报》指出，越南队在2024年东盟杯决赛中以3-2战胜泰国队，这是越南队历史上第3次获得该项赛事的冠军。

韩国媒体也纷纷刊登了越南足球队在2024年东盟杯决赛中取得令人信服的胜利的消息。由韩国队主教练金相植率领的越南球队已经击败了被称作“战象队”的泰国队”，取得期盼已久的胜利。

越南足球队教练金相植：“参赛越多，球员的技术就越好。通过每场比赛和训练，我们看到球员们在成长，有了更多的进步。球员们都对足球充满热情，意志坚强，决心坚定。从一个教练的角度来看，我非常满意。”

韩联社这样描述河内、胡志明市和岘港等大城市的场景：“一波又一波的人流涌上街道，举着金星红旗，高呼“越南冠军”。

战胜泰国队标志着越南足球在另一位韩国教练的带领下强势重返东南亚之巅，延续了朴恒绪教练留下的遗产。（完）