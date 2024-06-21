国际媒体持续报道俄罗斯总统普京访越之旅

国际媒体纷纷报道俄罗斯总统普京于6月19日至20日两天对越南进行的国事访问。

《卫报》网站（The Guardian.com）刊登题为《俄罗斯总统普京访问越南 俄罗斯和越南一致同意加强关系》的文章称，越俄双方签署了11项不同领域的合作文件。普京总统在接受记者采访时表示，与越南高级领导人的会谈具有建设性，双方在许多重要国际问题上有着相似的看法。

France24.com网站也发布了《俄罗斯总统普京与越南签署合作协议以促进与亚洲关系》一文的类似内容。文章称，双方已签署10多项合作协议，涉及教育、司法、民用核等领域。 德国之声广播电台报道了俄罗斯总统普京与越南高级领导人就经济、教育和能源领域进行的讨论。越南是普京总统自五月宣誓就职第五个任期以来继中国和朝鲜之后访问的第三个国家。

中国《南华早报》也发表文章表达了越南人民对俄罗斯领导人的感情称，良好的传统关系以及俄罗斯热情友好的形象在越南人民心中留下了深刻的印象，特别是对曾在俄罗斯就读、工作过的越南人。

半岛电视台网站（aljazeera.com）报道称，越南与俄罗斯于1950年就建立了外交关系。普京总统在访问越南期间强调，加强与越南的全面战略伙伴关系是俄罗斯的优先事项之一。

美国《华盛顿邮报》报道俄罗斯总统访问越南时援引美国夏威夷檀香山亚太地区安全研究中心亚历山大·武文（Alexander Vuving） 教授的评价称，越南是一个地处重要地区且日益受到世界大国关注的战略国家。

与此同时，美国美联社也报道称，越南在全球供应链中发挥着越来越重要的作用。美联社还提到“越南竹子”外交。在不到一年的时间里，越南迎接美国总统乔·拜登、中国国家主席习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京等大国领导人。国际战略研究所俄罗斯及欧亚地区问题专家、前英国驻白俄罗斯大使奈杰尔·古尔德-戴维斯（Nigel Gould-Davies）博士表示，他对此“印象深刻”，这表明越南在国际舞台上的地位不断提高。（完）