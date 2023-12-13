国际媒体密集报道越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、中国国家主席习近平之间的会谈

中国和国际媒体于12月12日和13日密集报道了越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平之间的会谈。

中国《新华社》、《环球时报》和《中国日报》均发布关于阮富仲与习近平之间的会谈和习近平对越进行国事访问的文章和图片，其中提到了此访结束后两国合作前景等。

中国中央电视台援引习近平12日下午在会谈上的话报道，习近平对其时隔六年再次访问越南感到高兴，此访凸显了两国之间的友谊，对越方的热烈欢迎和热情接待致以诚挚的感谢。

《新华社》和《人民日报》报道称，习近平相信在双方共同努力下，越中关系将进入政治互信更高、安全合作更实、互利合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的新阶段。越中两国社会主义建设事业将不断取得新成就，并为地区乃至世界稳定、发展、繁荣作出新贡献。

日本《日经亚洲》（Nikkei Asia）网站也发表了关于习近平此访的文章，其中提及阮富仲和习近平一致同意构建命运共同体和进一步巩固双边关系。

日本《共同社》（Kyodo）报道，会谈结束后，阮富仲和习近平共同翻阅了双方签署关于多个领域的36项合作协议。双方一致同意通过关于构建越中命运共同体的联合声明进一步深化两国关系。双方也同意以和平方式解决各种分歧和争端。

《法新社》（AFP）、《路透社》（Reuters）、《彭博通讯社》（Bloomberg）、英国《金融时报》（Financial Times）网站、《南华早报》（South China Morning Post）等媒体机构也对阮富仲和习近平之间的会谈和越中同意推动多个领域合作关系发展的信息进行报道等。（完）