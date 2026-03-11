国际媒体和学者高度评价越南国会与各级人民议会选举的意义

美国和多国媒体以及研究专家近期就越南第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会选举发表了评论，其中强调这是越南国家发展进程中的重大政治事件。



据越通社驻纽约记者报道，美国外交关系协会（CFR）在题为《2026年值得关注的十大选举》（Ten Elections to Watch in 2026）的文章中，将越南国会及各级人民议会选举列入年度重要政治事件名单。文章指出，此次选举将反映出越南共产党第十四次全国代表大会后高度的政治共识和意志。



多家研究机构认为，此次选举在越南推进经济和行政改革的背景下举行。根据澳大利亚国立大学《东亚论坛》的评价，在大国竞争加剧的背景下，当越南一边保持经济增长势头，一边调整外交政策时，预计将于2026年3月15日举行的选举可能成为一个“战略转折点”。

此同时，《南华早报》评论称，越南正在大力推进体制改革与反腐败斗争。因此，新一届国会被寄予厚望，将继续在完善法律框架和加强对国家机关活动监督方面发挥关键作用。

在 Stratfor 网站3月10日播客节目中，纽约风险情报咨询公司Rane的亚太分析师内特·菲施勒（Nate Fischler）认为，即将举行的选举可能进一步明确新阶段的政策导向，并对越南的政治和经济环境产生一定影响。



另一方面，美国学者也对此事件给予积极评价。美国杜克大学埃德蒙·马莱斯基（Edmund Malesky）教授在社交平台上表示，此次选举将有助于为下一阶段的发展巩固体制基础。他预测，新一届国会可能会出现更多具备政策能力的年轻人才，从而提高立法能力以及发挥对行政改革的监督作用。（完）