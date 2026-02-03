国际友人：越共十四大是越南共产党政治定力与时代高度的有力证明

越南共产党第十四次全国代表大会(越共十四大)圆满成功闭幕后，多国政党和国际组织代表高度评价大会的组织工作、思想内涵以及越南为“新时代”擘画的战略路线。



斯里兰卡人民解放阵线党（JVP）宣传部门代表达孙·维杰塞卡拉在分享直观感受时表示，大会现场气氛热烈而庄重。他认为，越南国旗在会场内外无处不在并非单纯的象征，而是一种极具感染力的政治信息。



从传媒从业者的视角出发，维杰塞卡拉尤为钦佩大会将政治议程与新技术传播手段有机融合的做法。他指出：“越南共产党第十四次全国代表大会规模空前，组织如此大规模的活动并非易事，这充分体现了越南共产党的蓬勃生命力和强大的组织能力。”



多米尼加共和国统一左翼运动（MIU）总书记米格尔•梅希亚对大会周密筹备印象深刻。他强调，这一成功是团结精神与“坚定政治定力”的集中体现。他回忆道：“去年4月我赴越南出席南方解放、国家统一50周年纪念活动时，就已看到越共各级组织在为十四大作精心准备。近期大会的成功，再次清晰展现了越南共产党所特有的努力、团结、智慧和稳固的政治定力。”



斯里兰卡记者达孙·维杰塞卡拉 图自越通社

在深入研读大会文件和聆听大会发言后，斯里兰卡记者达孙·维杰塞卡拉对越共中央总书记苏林提出的战略愿景尤为认同。他认为，越南立足马克思列宁主义基本原理，选择契合本国国情的发展模式，成功实现了面向世界的跨越式发展。



他说：“我特别关注总书记提出的‘新时代’新要素，涵盖国防、安全、网络安全、数字化转型、对外融入、科技创新等多个领域。尤其是到2035年实现两位数经济增长的目标，展现了非凡的战略雄心。我们认为，本次具有历史意义的大会所确立的路线，是应对全球政治和经济挑战的一种科学路径。”



他还指出，大会强调通过新的改革举措应对全球性危机，而非各自为战，这一理念为世界左翼政治力量带来了希望。“越南以世界领先的GDP增速，正在成为左翼政治运动的典范。”



对刚成立新一届政府的斯里兰卡而言，越共十四大的经验被视为宝贵的实践财富。维杰塞卡拉表示，斯方期待学习越南在运用数字媒体和传统媒体推动旅游等重点经济产业发展方面的经验。



他强调：“我们共同的目标，是在复杂多变的国际政治环境中，为人民建设更加美好的社会。我们愿在相互理解的基础上，分享知识与资源，携手前行。”



另一方面，MIU总书记米格尔·梅希亚高度评价大会在“团结—民主—纪律—创新—发展”方针指引下确立的发展路线。他认为，这些决策将对越南的国际地位产生深远影响，并为地区稳定与发展作出积极贡献，因为越南正在构建以相互尊重和国际法为基础的外交路线。



米格尔·梅希亚表示：“越南正在赢得世界的广泛钦佩与尊重。”



在双边关系方面，他指出，MIU与越南共产党始终在维护民族独立和国家主权的共同道义与革命原则基础上保持密切联系，并愿继续推动多米尼加共和国与越南在政治和外交领域的合作，尊重彼此的自主选择。



第十四次全国代表大会的成功，不仅为越南民族开启了“新时代”，也为国际友人探索建设现代、科学、繁荣的社会主义道路注入了信心与动力。（完）