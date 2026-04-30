国际友人高度评价越南的发展成就与新战略方向

波尔迪·索萨·施密特表示，她与越南人民有着超过60年的情谊，曾近30次到访这个东南亚国家，并将越南视为自己的第二故乡。波尔迪·索萨·施密特认为，国家统一50多年来，越南从一个饱受战争蹂躏的国家，转变为亚洲领先的活跃经济体之一，保持了稳定的增长，人民生活水平逐渐提高。



波尔迪·索萨高度评价越南在减贫、基础设施发展以及通过参与多项自由贸易协定实现深度融入国际方面取得的成就。此外，教育、医疗、科技和数字经济等领域也取得了显著进展，为可持续发展奠定了基础。



另外，越南在吸引外资、促进出口方面表现突出，并逐步深度参与全球价值链，从而提升了在国际舞台上的地位。



阿根廷-越南文化研究院主席表示：“在我看来，这些成就不仅反映了管理和调控能力，更体现了越南人民的坚韧意志和团结奋斗精神。这非常值得珍视，也是越南未来持续发展的基础。”



在评价越南共产党在十四大以及不久前举行的国会换届选举中的决策时，波尔迪·索萨认为，健全组织机构和领导班子是积极的步骤，确保了传承与发展。她认为，越南的重大方向继续聚焦于快速和可持续发展的目标，值得注意的是，力争在有利条件下实现两位数的增长率，大力推进与数字化转型相结合的工业化、现代化，发展数字经济、数字社会，提高教育、医疗和社会保障体系的质量，同时加强建设社会主义法治国家，提升治理效能。



波尔迪·索萨还认为，深度融入国际、多样化对外关系、维护政治社会稳定，将是帮助越南保持增长势头、有效适应全球变化的重要因素。

我对越南重视发展科技和创新作为关键动力，同时仍保持与社会目标的平衡印象深刻。在世界快速变化的背景下，这些长期方向，加上社会共识和团结精神，将帮助越南继续取得重要成就。

阿根廷越南文化研究院主席波尔迪·索萨·施密特女士

阿根廷-越南文化研究院主席补充道：“在发展方向上的一致性以及对人民生活的持续关注，是越南成功的核心因素之一。我相信这一点在未来将继续得到巩固。”



关于阿根廷-越南文化研究院的活动，波尔迪·索萨表示，今后研究院将继续在阿根廷各大学组织活动，介绍越南的文化、历史和风土人情，从而进一步深化阿根廷与越南的传统友谊。（完）