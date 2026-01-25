国际友人高度评价越共十四大意义，对新一届领导集体寄予厚望

国际友人普遍认为，大会不仅为越南未来一个时期的改革发展擘画了清晰蓝图，也进一步彰显了越南共产党在引领国家稳步前行、实现长期目标方面的治理能力与责任担当，为越南持续提升国际地位、深化对外合作注入了新的信心与动力。

古巴共产党中央委员会机关报《格拉玛报》特派记者 Wennys Díaz Ballaga：“越共十四大标志着越南发展的一个重要时刻，尤其是在朝着2030年和2045年战略目标转型的进程中。我对越共十四大的印象非常深刻，特别是亲眼见证了正在推进的转型进程，以及大会之后即将实施的一系列政策和法规，有望带来切实成果。趁此机会，我们谨向再次当选越共中央总书记的苏林同志表示热烈祝贺。我们相信并祝愿新当选的中央委员会、政治局和书记处成员在新一届任期内取得更大成功。”

莫桑比克解放阵线党编辑与数字传播部主任 Isac Patrício Nhabinde：“越共十四大是一项备受期待的重大事件，不仅受到党员和支持者的高度关注，也承载着全体越南人民的殷切期望。同时，大会也吸引了国际伙伴和兄弟政党的特别关注。他们坚信，在这一重要论坛上作出的决策将回应人民和合作伙伴的共同期待。我相信，本次大会的成果将不负党员的期望，也不负国际社会的期待。”

印度共产党机关报《新时代报》总编辑 Kango Bhalchandra：“我对越共十四大的高效组织方式和严明纪律印象深刻。越南目前是在共产党领导之下，这一点显而易见——国家实现了全面发展。尤其是昨天，我们在河内的湖边与一些大学生交流，他们情绪高涨。我们还与一些工人交谈，他们表示对国家的发展和越南共产党所选择的发展道路感到非常满意。作为一名共产党员，听到这些评价让我感到十分自豪。因此，我相信越南在越共十四大之后将取得更大进步，所提出的各项目标都将顺利实现。”

多米尼加共和国统一左翼运动对越共中央十四大的成功举办给予高度关注与积极评价。值此之际，他向越南共产党和新一届领导集体致以诚挚祝贺，并表达了对越南未来发展的良好祝愿。

多米尼加共和国统一左翼运动总书记 Miguel Mejía：“值此越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功之际，我们从多米尼加热烈祝贺苏林同志再次当选越共中央总书记，并祝愿他在应对新挑战以及落实越共十四大决议所提出的战略计划过程中取得更大胜利。本次大会以‘团结－民主－纪律－突破－发展’为方针，必将为越南社会的强劲发展作出重要贡献。我们也借此机会向越共中央新一届领导集体致以良好祝愿。我们相信并期待越南人民继续信任自己的先锋政治力量——越南共产党和越南政府。祝愿兄弟党和越南人民不断取得新的成功与繁荣。”

越南共产党第十四次全国代表大会在国家发展进程中具有特别重要的意义,其标志着国家发展思维的重大转变，其中以创新为动力、以人为本和文化为根基，以独立自主与深度融入国际社会相结合为行动方针。这是越南彰显奋发图强的时代志向、释放知识潜能、提升国家竞争力、迈向快速而可持续发展的关键时刻。越共十四大不仅体现了坚定的政治决心，更凝聚起时代精神，彰显出推动越南大步迈入新时代的强大力量。

总的来看，越共十四大的成功不仅彰显了越南共产党引领国家迈入新时代的政治定力和领导能力，也进一步巩固了国际友人对越南这一充满活力、可持续、富有人文精神的发展模式的信心。来自国际社会的高度评价和美好祝愿，正是激励越南继续坚定前行的重要动力。（完）