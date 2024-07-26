国际友人对阮富仲总书记的感情

各国领导人代表团和国际友人前来吊唁，并在吊唁簿上留言，表示深切哀悼。

缅甸副总理、国防部部长丁昂山(Tin Aung San)上将在吊唁簿上写道：“阮富仲总书记的逝世是缅甸的巨大损失。阮富仲总书记是一位无私奉献的政治家，他为国家和人民的利益奉献了一生。他留下的遗产将继续激励越南后代，同时也是缅越双边关系中难忘的里程碑。在这个悲伤的时刻，我们向阮富仲总书记的家眷、同事们和越南全体人民致以最深切的哀悼。愿您的灵魂安息。”

印尼农业部长安迪·阿姆兰·苏莱曼(Andi Amran Sulaiman)在吊唁簿上写道：“阮富仲总书记为培育两国友好合作关系，加强越南与印尼战略伙伴关系作出不懈的努力。他是一位光明磊落的政治家。他的英明领导及其巨大贡献将永远留名史册。我在这一悲伤的时刻对阮富仲总书记逝世表达最深切的哀悼。”

新加坡贸易与工业部部长颜金勇（Gan Kim Yong）在吊唁簿上写道：“在阮富仲总书记的领导下，越南经济快速增长，人民生活水平得到改善。他对越新密切合作关系给予了大力支持。新加坡将发挥两国之间的团结精神，陪伴越南渡过这段悲伤的时间。”

韩国国务总理韩德洙（Han Duck Soo）写道：“我对越共中央总书记阮富仲逝世表示深切哀悼。他一生致力于越南国家的发展。我们谨向阮富仲总书记家眷和越南全体人民致以诚挚的哀悼。愿阮富仲先生的灵魂永远安息。”

澳大利亚联邦议会参议长莱恩斯（Sue Lines）在吊唁簿上高度评价阮富仲总书记对两国关系所给予的热情和诚意。阮富仲对越南和越南人民的奉献精神得到了国际友人的好评。阮富仲总书记留下的遗产及其对越南和平的承诺将永垂不朽。

日本首相特使、前首相菅义伟（Suga Yoshihide）在吊唁簿上写道：“我们在阮富仲总书记的葬礼上谨致以最深切的哀悼。我们永不忘记阮富仲为推动越日两国友好关系所作出的巨大贡献。”

印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔在吊唁簿上写道：“我们高度赞赏阮富仲总书记为越南的发展以及越印友好关系的发展所作出的宝贵贡献。我们愿与越南领导人和人民并肩同行，一起渡过这段难过的时光。”

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩敬送花圈。

阮富仲总书记不仅是一位英明的领导人，而且也是一位具有国际影响力的优秀外交家。越南过去十年的对外成就中都有阮富仲总书记留下的重要和具有历史意义的印记。

阮富仲同志吊唁仪式于2024年7月25日7时至22时和2024年7月26日7时至13时在国家殡仪馆举行。

阮富仲同志追悼会于2024年7月26日13时在国家殡仪馆举行。

安葬仪式于当天15时在河内市梅驿陵园举行。（完）