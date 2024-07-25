国旗降半旗仪式在巴亭广场隆重举行 为阮富仲总书记举行国葬

胡志明主席陵保护司令部哨兵队已将戴有黑带的国旗带进旗台处并进行降半旗仪式。在仪式进行时，许多人民群众，包括青年团员已来到巴亭广场参加降半旗仪式，许多人控制不住流眼泪。

全国哀悼期期间，全国境内各机关、办公室、外国驻越代表机构都降半旗，旗上挂着黑带，不举行各项公共娱乐活动。

25日晚，没有按惯例进行降旗仪式，在国葬两天内保持降半旗状态，为阮富仲总书记致哀。

连日来，全国人民群众都沉痛悼念阮富仲总书记逝世。据治丧委员会的通知，阮富仲总书记国葬在25日和26日两天举行。然而，连日来，河内市许多机关、组织都降半旗，多间民房挂着戴上黑带的国旗，对阮富仲总书记致哀。

阮富仲同志吊唁仪式于2024年7月25日7时至22时和2024年7月26日7时至13时在国家殡仪馆举行。

阮富仲同志追悼会于2024年7月26日13时在国家殡仪馆举行。

安葬仪式于当天15时在河内市梅驿陵园举行。

阮富仲同志的吊唁仪式、追悼会同一时间在胡志明市统一大会堂和阮富仲家乡河内市东英县东会乡举行。

治丧组委会将为全国人民前来吊唁阮富仲总书记创造便利条件。前来吊唁阮富仲总书记的人民群众需携带芯片公民身份证或拥有二级VneID引用的手机以扫描QR码。（完）