国庆80周年:河内城市轨道交通安全运送旅客近180万人次

河内城市铁路有限公司今日公布，在庆祝八月革命和九·二国庆80周年系列活动期间（8月21日至9月2日），该公司所运营的2A号线（吉灵—河东）和3.1号线（呠—河内火车站）两条城市轨道交通线路共安全运送乘客近180万人次。

其中，在8月30日至9月2日四天免费乘车服务期间，遵照河内市人民委员会第4761/UBND-ĐT号通知指示，河内城市铁路有限公司累计服务乘客近69万人次。具体来看，2A号线（吉灵—河东）运送乘客超过46.8万人次，3.1号线（呠—河内火车站，高架段呠—纸桥段）运送超过21.7万人次。

值得关注的是，9月1日当天，2A号线（吉灵—河东）创下了开通运营以来的单日客运量新纪录，运送乘客超过16.5万人次，充分体现了城市轨道交通在节假日期间缓解交通压力、保障市民高效出行的重要作用。

为传递“安全—便捷—环保”的出行理念，河内城市铁路有限公司联合Grab、越亚银行（VietABank）、可口可乐、Phố面包以及越南红十字会中央委员会、河内市红十字会等合作伙伴共同开展多项惠民活动。在8月30日至9月2日期间，公司与合作单位向乘客免费发放了近4万瓶饮用水和2000多份面包与糕点。

展望未来，公司期待更多河内市民将城市轨道交通作为日常出行的首选。这不仅能为乘客提供安全、便捷、高效的出行体验，也将进一步助力缓解交通拥堵、推动环境保护，共同建设更加文明、现代的河内首都。(完)