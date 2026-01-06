新闻
国家选举委员会在富寿省实地检查选举筹备工作
裴光辉表示，近期以来，该省紧密遵循法律规定，及时发布指导性文件体系，并协调推进各项工作环节，完成率较高。选举信息宣传工作形式多样，符合当地实际。截至目前，各项基本任务均按要求保障了进度，体现了整个政治体系严肃、严谨的投入状态。
裴光辉要求，富寿省需集中精力严格执行分三阶段进行的检查、监督计划，并与选举进程的关键阶段相结合。同时，需加强选民变动情况的核查，特别是特殊对象；及时处理信访、申诉、建议，防止出现影响选举环境的"热点"问题。
此外，培训工作需分阶段组织，深入细致，贴近各项具体任务。保障治安秩序、社会安全必须置于首位，助力各级选举民主、依法、安全、成功地举行。
据富寿省选举委员会报告，为全面领导、指导第十六届国会代表和2026-2031任期各级人民议会代表选举工作，富寿省委已颁布决定，成立第十六届国会代表和富寿省2026-2031任期各级人民议会代表选举指导委员会，共27名成员，由省委书记同志担任选举指导委员会主任。
第十六届国会代表第一次协商会议结果显示，将选举产生的国会代表总数为17名，其中，由地方推荐的9名；由中央推荐的8名。
2026-2031任期省人民议会代表第一次协商会议后结果显示，将选举产生的省人民议会代表总数为85人，其中，省级机关的代表名额为52人；乡级行政单位的代表名额为30人；其他成分代表为3人。将选举产生的乡级人民议会代表总数为3067人，乡级代表候选人人选为6060人。（完）