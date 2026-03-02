国家选举委员会办公室主任：为全民盛大节日做好全面准备

第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举即将举行。越共中央委员、国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公室主任黎光孟在接受媒体采访时强调，从现在到2026年3月15日选举日是冲刺阶段，对选举的成功具有决定性意义。



黎光孟表示，近期选举筹备工作已同步、严谨、规范开展，确保符合进度和法律规定。整个过程均在中央的集中统一指导以及政治系统各机关的紧密配合下有序进行。



在地方层面，省、乡级选举委员会均在法定期限内成立。筹备工作已深入到每个居民区、街道、村寨。截至目前，可以肯定选举日的基本条件已准备就绪。



据黎光孟介绍，本次选举在组织方式和政治系统运行背景方面有以下显著新特点：第一，这是首次在行政单位合并调整后，实施两级地方政府模式的条件下组织选举。第二，数字化转型已成为贯穿始终的治理方式。第三，选举流程较往届任期有所缩短。第四，主张增加专职国会代表数量，预计中央145名，地方55名。

越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏在2月26日举行的全国选举工作会议上，特别要求各机关、地方尤其是基层绝不可掉以轻心，必须抓好每个环节，深入基层。在具有诸多新特点的背景下，审慎细致对于确保各环节严密组织、稳定运行至关重要。



黎光孟指出，从现在到选举日（2026年3月15日）是冲刺阶段，对本次选举的成功具有决定性意义，因此需动员整个政治系统，尤其是基层力量，集中落实四大重点任务：



其一，最高水平完善数据管理，保障公民选举权。 这不仅是技术要求，更是确保公民行使宪法赋予的权利。其二，务实组织候选人与选民见面会及竞选活动。 按规定，每位国会代表候选人须进行至少12次选民见面会。这是增进候选人与选民之间了解、共识与责任的重要环节。其三，继续掌握基层情况，确保各力量之间的紧密配合，保障全方位安全；及时处理虚假歪曲信息，营造平稳有序、公开透明的选举环境。其四，标准化投票与计票流程。选举结果的汇总、报告及公布须严格遵守法定期限，确保公开透明。



基于目前的成果和整个政治系统高度集中的精神，黎光孟坚信本次选举将取得圆满成功，真实反映全国选民的意志和愿望，并继续巩固人民对党和国家的信心。当人民感受到自身的主人翁地位得到尊重和保障时，这便是民主选举最深刻的价值所在。（完）