国家能源安全“防护盾”：需构建多层保障体系

越共中央政治局于2025年8月20日颁布关于至2030年保障国家能源安全，展望2045年的第70号决议提出，到2030年，全国成品油储备规模相当于约90天的净进口量，并建设适应经济社会发展和国家能源安全需要的陆地和海上国家原油、成品油储备体系。

越南石油研究院（VPI）院长阮文思博士在接受越通社记者采访时表示，战略储备是保障能源安全的重要防线，但国家能源安全“防护盾”必须由多个层次共同构成。

储备能力仍有提升空间

阮文思表示，目前越南国家能源储备能力总体仍然偏弱。据越南石油研究院测算，全国能源储备规模约相当于30至65天的供应量，具体取决于是否将炼油厂库存计算在内。其中，大部分属于企业经营性商业储备，而非真正意义上的国家战略储备。

他指出，目前越南国家储备与商业储备之间界限尚不清晰，因此，实现第70号决议提出的90天净进口量储备目标，不仅需要扩大储备库容量，更需要重构国家能源储备体系。

作为一个经济开放程度较高、成品油进口依赖度较大的国家，越南面临三方面的主要风险。一是国际供应链中断带来的实物供应风险。二是国际油价波动引发通货膨胀压力。三是对宏观经济稳定和国际收支造成影响。

阮文思认为，将储备能力提升至约90天虽然具有挑战性，但只要制定科学路线图，完全可以实现。 阮文思认为，将储备能力提升至约90天虽然具有挑战性，但只要制定科学路线图，完全可以实现。

构建现代化国家能源储备体系

在制定国家能源储备战略过程中，越南石油研究院建议采用量化分析方法，优化原油与成品油储备结构，科学确定储备规模和储备周期，并通过成本—收益分析，对能源安全带来的经济价值进行评估。

在此基础上，研究院提出建立符合越南实际的国家能源储备模式，坚持以下五项原则：

首先，明确区分国家战略储备和商业储备。其次，合理配置原油与成品油储备。第三，统筹建设陆地与海上储备设施。第四，按照区域合理布局，确保局部地区发生供应中断时仍可实现全国统一调配。第五，按照分阶段路线实施，优先利用现有基础设施，逐步扩大储备规模，力争2030年实现90天储备目标，并持续完善至2045年。

在运营管理方面，研究院建议设立统一协调机构，集中负责国家燃料风险管理和储备调度，同时充分发挥国有骨干企业在仓储、港口和运营管理方面的优势。 在运营管理方面，研究院建议设立统一协调机构，集中负责国家燃料风险管理和储备调度，同时充分发挥国有骨干企业在仓储、港口和运营管理方面的优势。

多措并举夯实能源安全基础

为实现国家能源储备目标，越南石油研究院提出六项建议，包括完善法律法规体系；拓宽融资渠道；建立企业承担法定储备成本补偿机制；在土地、规划、审批以及税费等方面出台配套优惠政策；把握国际油价低位时机建立战略储备，增强政策灵活性；提升风险管理能力和市场风险对冲水平。

阮文思强调，国家能源安全不能仅依赖战略储备，而应建立更加完善的多层保障体系。

第一层是提高国内能源供应自主能力，实现第70号决议提出的国内炼油能力满足至少70%成品油需求的目标；第二层是推动进口来源和运输线路多元化，降低地缘政治风险；第三层是加快能源转型，大力发展替代能源；第四层是提高能源利用效率，实现节能8%至10%的目标；第五层是加强市场预测能力、风险管理和部门间协调机制。