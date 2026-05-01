在安江省乌林乡的古老糖棕树下，斯奈东昆寺（Snayđonkum，又称“B-52寺”）曾是一个坚韧的“火焰坐标”，在豪迈的抗美救国岁月中，这里是紧紧连结京族与高棉族同胞团结情谊的地方。历经半个世纪，这座寺庙依然是安江省七山地区顽强意志和蓬勃生命力的象征。



在1.5公顷的院落内，庄严雄伟、色彩绚丽的高棉南宗佛教新建筑拔地而起。斯奈东昆寺大德珠香表示，“B-52寺”这个名字并非凭空而来。在抗美救国战争年代，斯奈东昆寺不仅是修行之地，更是稳固的“后方”，庇护并接济主力部队。为了摧毁越南军民的战斗意志，美帝国主义疯狂地向这里倾泻了数千吨炸弹。



当时的斯奈东昆寺遭受了来自“B-52飞行堡垒”的炸弹雨，正殿及多项建筑被彻底摧毁。寺院院内布满了B-52炸弹坑。因其具有无价的历史价值，2013年，斯奈东昆寺正式被列入安江省级革命历史遗迹名单。



在曾布满战争创痕的土地上，斯奈东昆寺神奇般地“焕发新生”。图自越通社

安江省乌林村人民委员会主席潘清良表示，斯奈东昆寺不仅作为高棉南宗佛教建筑的一朵绚丽莲花而存在，更是一位钢铁般的见证者，一个体现我们民族深厚爱国情怀的“红色地址”。这座寺庙承载着“B-52寺”的称号——一个用鲜血、火焰和坚定信念写就的名字，它已成为连接豪迈过去与自豪现在的桥梁，是当今年轻一代最生动的实践课堂。



半个多世纪已经过去，在曾布满战争创痕的土地上，斯奈东昆寺神奇般地“焕发新生”。如今，寺庙面貌焕然一新，散发着浓郁的高棉族传统文化色彩；它是爱国主义情怀与坚定忠诚信念的骄傲象征。那种在战火硝烟中磨砺出的“鲜血与花朵”的精神，如今在和平时代继续绽放，为祖国西南边陲大地的美丽增光添彩。（完）