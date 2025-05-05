国家统一50周年：透过柬埔寨CNC电视台镜头看"4·30历史真理"

据越通社驻金边记者报道，在5月2日播出的特别评论节目中，皇家集团旗下CNC电视台高级编辑Khieu Kola分享了其对胡志明市系列精彩活动的深刻印象。这位柬埔寨资深记者描述了他"毕生首见"的震撼场景：数百万民众和游客在黎笋大道及市中心主干道欢呼雀跃，1.3万人参与的盛大阅兵式（含柬埔寨、老挝和中国军队）令人叹为观止。

在CNC电视台长达16分钟的评论节目中，Khieu Kola重点转述了越共中央总书记苏林在庆典讲话中的核心内容，强调4·30越南国家统一是越南民族建国卫国史上最辉煌的里程碑，标志着三十年争取独立自由、国家统一斗争的辉煌胜利，终结了新旧殖民主义长达一个多世纪的统治，开启了民族独立与社会主义的新纪元。

这位柬埔寨记者特别提到，苏林在面向国际嘉宾和数百万民众的讲话中指出，历经50年国家统一与近40年革新开放，越南已克服重重困难，取得具有历史意义的伟大成就。

此前，Khieu Kola曾发表长篇报道，将胡志明市4•30的庆典称为"历史性盛会"，详细报道了阅兵游行、艺术表演、自行车赛、象征和平愿景的气球与白鸽放飞等活动。

在题为《越南庆祝南方解放国家统一50周年，为区域与世界和平作出贡献》的报道中，他指出1975年4月30日的伟大胜利是越柬两国军民并肩抗击帝国主义殖民侵略的共同胜利。

文章认为，此次纪念活动也是越南缅怀包括与越南同甘共苦的柬埔寨人民国际友人的契机。

报道指出，越南在国家统一50年后取得显著经济社会发展成就的背景下举办了南方解放、国家统一50周年庆典。越南人口从1975年的4600万人增加到2025年的1亿人；国内生产总值达5000亿美元，人均收入超5000美元。

农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸，多项区域级、世界级重大项目获批动工，如总投资约670亿美元的北南高速铁路项目、逾440亿美元的隆城国际机场项目等。（完）