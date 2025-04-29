国家统一50周年：越南成为战后和平与发展的象征

意大利那不勒斯东方大学教授马西纳·彼得罗·保罗（Masina Pietro Paolo）在接受越通社驻意大利记者采访时强调，自国家统一50周年（1975年4月30日-2025年4月30日）来，越南越过了战争创伤，砥砺前行，成为全球的成功典范。

马西纳认为，决定越南当今潜力与地位的因素就是和平。越南人民曾饱受战争痛苦和损失，比任何人都更懂得和平的珍贵。越南是一个与邻国发展友好关系并在政治和经济领域上促进国际合作的国家。今天的越美关系就是战后和解的典范。两国从昔日的敌人发展成为全面战略伙伴。

对于越南凝聚民族团结力量服务于国家发展事业，马西纳表示，越南社会仍然具有很强的凝聚力，这也是解决当前挑战的宝贵资源。马西纳举例，越南人民在应对新冠肺炎疫情期间拥有非常负责任的态度，为疫苗研发出来之前建立有效的防控体系做出了贡献。

对于1975年4月30日取得胜利的因素，马西纳强调了军事艺术与外交巧妙结合的作用。他表示，越南高举和平与正义旗帜，赢得了国际社会的广泛支持。

马西纳指出，胡志明主席在向世界推介越南爱好和平与自由的国家形象方面发挥了重要作用。时至今日，他的思想遗产和国际威望仍是宝贵资源，继续为巩固和发展越南对外关系作出贡献。

马西纳回忆起1975年4月30日越南在意大利举行的庆祝胜利活动。当时在意大利的许多城市，人们组织游行、举办会议庆祝越南战争结束。尽管地理相距遥远，越南人民争取独立斗争仍然在许多意大利人心中留下了深深的印象。许多意大利代表团访问了河内，体现了国际社会对越南人民正义斗争的声援。（完）