国家统一50周年：越南发生翻天覆地的变化

国家统一50年后，越南已经发生了翻天覆地的变化。这是乌兹别克斯坦－越南友好协会主席阿利舍尔·穆哈梅多夫（Alisher Mukhamedov）博士就4.30胜利的历史意义和越南50年来的发展成就接受越通社驻中亚记者采访时如是强调。

阿利舍尔·穆哈梅多夫仍然清晰地记得1975年4月30日那天，乌兹别克斯坦电视台报道了越南取得的胜利，结束了长达30年的争取独立、自由和国家统一的斗争。他分享说，他的父亲鲁斯塔姆·穆哈梅多夫曾是1963年苏联总检察院驻越南代表团中最年轻的成员，并有荣幸与胡志明主席会面。

阿利舍尔强调，越南的胜利已成为争取和平、独立与进步力量的典范，激励了世界上许多国家。而越南1975年以后进入的发展阶段，再一次成为成功的典范，体现了共产党英明领导、自力更生精神以及灵活巧妙的外交政策。

目前，越南是全球最具活力的发展中国家之一，积极参与包括联合国、东盟、亚欧会议（ASEM）、亚太经合组织（APEC）等多个国际组织。

谈到从4·30胜利中汲取的经验教训以及将其应用于国家建设和发展的事业中，阿利舍尔强调了全民大团结政策的重要性。他指出，这一政策不仅在战争时期被越南党和领导人视为基本因素，而且在战后发展中也起到了核心作用。他特别印象深刻的是，越南党和国家始终关心民族与宗教的和谐。

此外，越南还继续发扬外交的力量。在两场抗战中，越南成功争取了国际社会对人民正义斗争的支持，保持了外交与军事、政治的紧密配合，创造了“边打边谈”的有利局面，逐步走向胜利，为最终解放南方、统一国家奠定了基础。直到今天，50年过去了，越南外交仍然在维护和平、保卫国家、扩大国家发展空间、加强与各国及国际伙伴的友好合作、平等互利关系中发挥着主导作用。

阿利舍尔还高度评价越南一贯奉行的“四不”国防政策，即：即不参加军事联盟、不支持一国反对另一国、不允许外国在越南设立军事基地、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力。这一政策帮助越南避免军事冲突，以和平方式解决分歧，为经济发展创造了稳定和平的环境。

阿利舍尔强调，国家统一50年来，越南已实现了“翻天覆地的变化”。1986年发起的“革新”政策，启动了经济和政治领域的深刻改革，成为越南经济快速增长的催化剂。越南在短时间内完成了从计划经济向市场经济的转型，目前已成为东南亚地区最具活力的经济体之一。据获认可的数据，2024年越南国内生产总值（GDP）增长率超7%，跻身全球增长动力最强国家之列。

阿利舍尔认为，越南当前的经济增长速度令人印象深刻。如果未来十年仍保持这一增长势头，越南将在国际舞台上迈上更高的台阶。

然而，阿利舍尔同时指出，为实现可持续发展，越南还需要注重人力资源发展，特别是培养掌握科技成就的高素质人才，因为这是实现可持续发展的关键因素之一。

阿利舍尔强调，越南今天取得的辉煌成就，正是50年前4·30胜利精神的生动延续。（完）