国家统一50周年：胡志明市举行50名先进海外越侨表彰会

值此南方解放日、国家统一50周年之际，4月25日上午，胡志明市人民委员会举行了对胡志明市建设与发展事业作出积极贡献的50名先进海外越侨表彰会。



胡志明市国会代表团副团长何福胜代表市领导在会上强调，目前，旅居世界130个国家和地区的越侨约有600万。海外越侨社群不断稳定发展、积极融入所在地社会，许多人在科技、经济、文化等领域取得了显著成就，并始终心系祖国，为国家发展事业以及弘扬越南民族文化与传统作出重要贡献。

何福胜高度评价并深切感谢海外越侨社群在50年来，为胡志明市发展所作出的巨大贡献。他特别赞扬典型代表和广大海外越侨社群始终关心、支持、陪伴胡志明市的建设与发展事业。



凭借深厚情感和满腔热忱，海外越侨通过多种方式，积极参与胡志明市建设事业，为城市过去50年的发展进程作出了切实贡献。



胡志明市海外越南人委员会主任武氏黄梅表示，50位先进海外越侨表彰会的举办，是市领导对在胡志明市建设与发展事业作出贡献的侨胞表达关注与敬意的重要举措。通过这一活动，对侨胞的努力给予认可，并鼓励他们今后继续为胡志明市乃至越南的建设与发展事业贡献智慧和力量。（完）