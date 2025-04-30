国家统一50周年：旅外越侨与祖国同频共振

这份喜悦不仅洋溢在祖国大地，也触动了世界各地数百万越侨的心。他们无论身在何方，始终心系祖国，并满怀爱意、充满情感地关注着每一次纪念活动。对他们而言，这不仅是缅怀光辉历史的机会，更是加深与祖国、与根源纽带的重要时刻。



与祖国同频共振



4月底抵达胡志明市的旅居俄罗斯越南人组织联合会常务副主席陈富顺，旅居日本琦玉越南人协会主席范廷商，以及旅居美国越侨阮光青夫妇是参加纪念越南南方解放、国家统一50周年游行方阵的120位先进侨胞代表之一。



参与此次盛事，他们感到无比激动、自豪，也肩负着一份责任。在筹备过程中，侨胞们积极与国内各力量共同训练、彩排，展现出海外越南人社群团结一心、心系祖国的良好形象。



尽管已离乡四十余年，陈富顺仍视4月30日为越南民族的伟大胜利，标志着三十年抗战的终结和民族独立统一新时代的开启。他特别对胡志明市的飞速发展印象深刻，认为这正体现了全民大团结的强大内力。



发挥“软桥”作用



作为在胡志明市发展事业并做出积极贡献的50位先进侨胞之一，越南祖国阵线中央委员会委员、越南-韩国企业家协会主席陈海灵表示，他最引以为傲的是越南民族强大的奋斗精神。从战后贫困到如今成为充满活力、深度融入全球经济体系的国家，越南赢得了国际社会的广泛尊重。



他强调，越南年轻一代日益展现出勇气与创造力，在科技、医疗、教育、体育等领域表现突出。越南的成就不仅体现在经济增长，更体现在一个富有同情心、坚韧不拔、团结一致、渴望在世界舞台上证明自己的国家形象中。



旅居美国越侨阮光青。图自越通社

陈海灵认为，旅外企业家群体可通过自身在先进经济体中积累的知识与经验，为越南的可持续发展提供智力支持、管理咨询和技术创新，同时扩大越南商品的国际市场，吸引优质资本回流祖国。在全球化、绿色转型与数字化进程加速的背景下，侨胞企业家也是推动外交、树立国家形象、建设国际战略伙伴关系的“软桥”。



心系祖国，不忘根源



尽管此次未能回国，加拿大侨胞乔玲英仍通过社交媒体持续关注南方解放、国家统一50周年纪念活动。当她看到金星红旗在祖国大地飘扬，阅兵场景庄严隆重，社会处处洋溢温情时，心中不禁激动、思乡之情油然而生。



对她而言，4月30日不仅是国家统一的纪念日，更是和平、独立与民族团结的象征。多年来，她始终努力在家庭中保留越南文化传统，教孩子们讲越语、了解越南饮食、节日与历史，从小培养他们对祖国的热爱和自豪感。



旅居日本侨胞丁雄强分享说，这些天在福冈，不少孩童虽口音未清，已能高唱《自豪地高唱：越南啊！》。数百面越南国旗在街头飘扬，让他感到无比自豪和感动。他希望越南年轻一代继续努力学习，铭记历史，锤炼意志与创造力，早日成为有能力建设国家的好公民。（完）