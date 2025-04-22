国家统一50周年：新发展阶段的重要灵感源泉和强大动力

“作为一名正在澳大利亚生活和工作的越南人，我深切感受到越南在统一50年后所经历的巨大而积极的变化。”这是悉尼科技大学（UTS）环境与水资源中心主任、澳大利亚越南知识分子与专家协会（VASEA）主席、严德龙教授在接受越通社驻悉尼记者采访时所作出的评价。

严德龙教授表示，从一个饱受战争摧残的国家，越南已经奋发图强，成为一个充满活力、在地区乃至国际舞台上扮演着日益重要地位的国家。越南人民军也积极参与联合国维和行动，展现出一个负责任成员国的形象。

严德龙教授分享说，他对越南人民的坚韧不拔和不畏困难的精神印象尤为深刻。无论身处何种境地，越南人始终以坚定的意志、聪明才智和深厚的爱国情怀努力奋进。他认为，越南实行对外开放政策、积极融入国际社会，并重视人力资源发展，特别是在教育和科技领域的投入，为当前国家可持续发展奠定坚实基础。

严德龙教授表示，越南的潜力和优势在于人力资源和文化特色。越南拥有一支年轻、充满活力、富有创造力、渴望学习和追求梦想的劳动队伍。越南人民还拥有许多宝贵的传统文化价值观。通过保护与弘扬人文方面的优势与文化根基，越南民族才凝聚起坚强而灵活的力量。

在数字化转型和第四次工业革命的背景下，严德龙教授认为，越南民族在争取独立和国家统一的长期斗争中所锤炼出的优良品质不仅在战争岁月里得到彰显出来，而且也是新发展阶段的重要灵感源泉和强大动力，是助力越南应对当下在经济、环境与社会等方面所面临的新挑战的重要因素。（完）