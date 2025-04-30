国家统一50周年：巴西官员对越南人民的坚韧不拔深感钦佩

越南驻巴西大使裴文毅在致辞中强调，南方解放、国家统一日具有重大历史意义。这也是越南人民向曾在民族解放斗争时期，以及战后重建与革新开放进程中给予支持和帮助的国际友人的良机。



裴文毅大使还回顾了越南统一50年、革新近40年来取得的突出成就。从一个饱受战争创伤的国家，越南已发展成为一个充满活力的经济体，在国际社会中赢得广泛认可与信任。越南将继续坚定不移地走胡志明主席、越南共产党和全国人民所选择的道路。



与会代表合影。图自越通社



巴西外交部副部长爱德华多·派斯·萨博亚（Eduardo Paes Saboia）致辞时表达了对越南人民坚韧不拔精神的钦佩，并指出此次见面会生动体现了越南与巴西两国深厚友谊。他强调，1975年4月30日的历史事件让世界铭记勇气与团结的力量，它们足以战胜一切困难，开创和平与繁荣的未来。



巴西越南友好协会（ABRAVIET）秘书长佩德罗·德·奥利维拉（Pedrode Oliveira）深情分享了对胡志明思想的理解，并称胡志明主席是“20世纪的道德与革命灯塔”。他表示，胡志明主席是东方与西方、传统与革命之间和谐统一的象征，以仁爱、智慧与对自由的渴望打破了看似无法逾越的界限，将人类连接在一起。



值此机会，越南驻巴西大使馆还举办了主题为“回顾南方解放、国家统一50年历程”的图片展，并播放了关于今日胡志明市、阅兵游行等内容的视频短片。（完）