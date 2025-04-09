国家统一50周年：对越南部队的勇敢牺牲精神的回忆

战争真的非常残酷，许多越南部队战士虽然失去了手脚、耳朵、甚至半边脸，但他们依然保持乐观态度。我们不仅佩服他们勇敢、无私奉献、为祖国忘我牺牲精神，而还从他们身上学到了很多良好的品质：勤劳、礼貌、爱学习等等。这些都是中国广西桂林市南溪山医院原医务人员、越中友好人士于淑慧女士对越南部队战士的深刻回忆。



于淑慧对记者说，南溪山医院成立于1968年，当时医院有近600人，其中278名医护人员来自北京，最大的41岁，最小的19岁，他们竭尽全力为越南受伤军人救治，把越南的士兵当作亲人一样看待。



于淑慧表示诉说，我感到战争太过残酷，很多受伤军人由于触雷失去了四肢，经过长时间才被送到南溪山医院。在这样严酷的环境下，越南军人依然保持乐观、热爱生活，努力治疗，希望能早日康复重返战场。在治疗过程中，越南军人常常讲述他们在战场上的战斗故事，帮助我们理解战争的残酷和越南人民的英勇。

越南军人有着勤奋刻苦的美德。那些稍微恢复、能坐起来的的军人，都会自己打理个人物品，清洁病房。而且，尽管战争残酷，可能剥夺了人们上学的机会，但这些越南军人即使躺在医院治疗，仍然勤奋好学。某些病人在南溪山医院治疗的三个月里，自己学完了小学、初中甚至高中课本。这是越南军人最美好的品质之一，给于淑慧女士留下深刻的印象。



于淑慧女士表示，在长达8年的时间里，南溪山医院共救治了5432名越南受伤军人，进行了2576例手术，并为越南受伤军人献血779220毫升。她自己也自愿献出了1000毫升以上的血液。于淑慧女士分享道：“我们用自己的血液献给越南军人，当我们的血液流入越南战士的血管中时，两个民族的血液交融在一起，也意味着中越两国人民的友谊永远稳固。”



令于淑慧女士最为感动的是，她和医院的同事们在南溪山医院付出的努力获得越南受伤军人以及越南党和国家领导人的感激和认可。她回忆道，2024年5月，当她受邀赴越南出席越南奠边府大捷70周年纪念庆典时，在一次欢迎宴会上，突然听到一位越南军官走进来，问道：“我想找当年给我献血救我的护士。”听到这句话，她放下筷子，眼泪不禁流了下来，她感慨道：“没想到，近60年过去了，那位战士还记得我，记得当年我为他们献血和治疗。”



此外，在每次越南党和政府领导人如越共中央总书记苏林（2024年8月）、越南政府总理范明政（2024年6月）等访华并与中越友好人士见面时，她都很荣幸参与并代表发言，分享两国人民之间的友谊。



谈到越南在统一50年后的成就，于淑慧女士表示，过去50年，在越南共产党领导下，越南在经济社会发展方面取得了巨大成就；人民生活更加富裕，物质和精神生活条件不断提高，生活更加幸福。交通、文化、建设等领域也发生了巨大的变化。



于淑慧女士希望未来有更多机会访问越南，重逢那些曾得到她帮助的越南军人。她还希望中越两国将继续合作发展，保持“同志加兄弟”的友好情谊长存，世代相传。（完）