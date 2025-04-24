国家统一50周年：委内瑞拉电视台：强国之梦是“4·30精神”的延续

委内瑞拉环球电视台（Globovisión）刚播放节目《越南革命英雄主义：从争取独立的战争到国家建设的征程》，其传递出一个强有力的信息，强调4月30日胜利的重大意义。

节目明确，这不仅是越南人民争取民族解放斗争史上的辉煌战绩，更是革命英雄主义的光辉象征--一种由鲜血与骨肉、炽热的爱国情怀与对独立自由的渴望所铸就的精神价值。

越通社驻拉美记者报道，在美洲时间4月23日由委内瑞拉环球电视台现场直播的特别节目中，各位嘉宾强调，从4月30日的胜利到国家建设与发展事业，那首革命英雄主义的壮歌始终在回响，成为帮助越南克服重重挑战、走向融合与强盛的强大动力，使越南成为今日一个充满活力与实力的国家。

委内瑞拉资深外交官兼著名记者胡里奥·塞萨尔·皮内达（Julio Cesar Pineda）分享说，自1975年那个历史性的春天以来，已过去整整50年，但越南革命英雄主义的火焰依然未曾熄灭。从昔日战场到今日的工厂、田园以及在融入世界的努力中，这种精神持续不断地激励着人们，为一代又一代的越南人民注入坚强意志与奋发向上的渴望。

此外，越南驻委内瑞拉大使武中美指出，越南革命英雄主义不仅体现在劳动生产战线，还深深扎根于捍卫国家主权、融入国际社会、建设先进文化和弘扬民族特色等各个领域。

提到未来的道路，武中美大使强调，越南正面临着强劲的发展机遇，目标是到2045年成为一个发达国家，达到高收入水平。在这个进程中，4·30精神——象征着爱国情怀、坚韧不拔的毅力和团结精神——将继续成为引领人们前进的火炬。

特别是在全球面临诸多重大波动、地缘政治和贸易竞争日益激烈、气候变化和数字化转型等挑战的背景下，越南更需要大力弘扬革命英雄主义精神，以稳步应对挑战，掌握民族命运，巩固和提升越南的国际地位。（完）