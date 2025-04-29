国家统一50周年：在胡志明市的无人机表演彩排吸引数千人观赏

4月28日晚，胡志明市在第一郡白藤码头举行大型无人机表演彩排。据悉，10500架无人机将于20时30分至20时45分同时升空，这一时间段也将作为5月1日正式演出的时间。



无人机（Drone）表演是胡志明市“胡伯之城的色彩”系列活动中备受市民和游客期待的亮点之一。



此次表演活动以现代科技手段重现历史瞬间，如坦克冲入独立宫的时刻、解放旗帜高高飘扬、胡志明主席的肖像等为越南民族争取独立统一旅程中的神圣形象和生动象征，令胡志明市夜空熠熠生辉，展现出一幅幅充满历史记忆与民族自豪感的画卷。

自18时起，众多市民和游客便陆续聚集在白藤码头，只为亲眼目睹这一壮观的高科技视觉盛宴。除了本地居民，不少外地游客也不远千里前来观赏。



此次表演活动的主办方正在制定申请创下“越南单次表演中无人机数量最多”的国家纪录的档案。



除无人机表演活动外，“胡志明市色彩”系列活动还包括多项其他精彩内容，如市政厅前的3D投影映射（3D Mapping）、艺术烟花表演、驳船上艺术表演等，其中最重要的是将于4月30日上午举行的隆重阅兵式。此外，本市还为民众举行展览、露天电影放映等丰富多彩的文化活动。



值得一提的是，4月30日晚21时至21时15分，胡志明市将在全市30个地点同时燃放烟花，为国家统一50周年庆典增添光辉时刻。（完）