国家统一50周年：国际媒体高度评价越南传递出共建和平未来的信息

4月30日，中国《南华早报》（South China Morning Post）、新加坡的channelnewsasia.com、澳大利亚的abc.net.au等世界主要媒体及多个国家的新闻网站纷纷刊登关于在胡志明市举行的纪念越南南方解放、国家统一50周年庆典的文章和醒目图片报道。

各大国际媒体纷纷庄重刊登盛大阅兵和游行活动的画面，称赞越南希望与国际社会携手构建和平、繁荣、团结与发展的未来的积极信息。

美联社（AP）报道称，越南以阅兵和游行等隆重仪式纪念与美国战争结束50周年以及一个现代统一国家的诞生，并将“和平的未来”作为纪念活动的核心主题。报道援引越共中央总书记在纪念仪式上的讲话强调：“我们以搁置过去、尊重差异为主张……让我们在今天尽己所能，为后代留下一个不仅更加美好的世界，更是对当代人责任意识与智慧的信任与敬佩。”

法国新闻社（AFP）在报道中描述成千上万名民众在前一夜便聚集于胡志明市中心道路，只为亲眼见证纪念越南南方解放、国家统一50周年的阅兵游行活动。走在队伍前列的是越南社会主义共和国国徽模型彩车，紧随其后的是胡志明主席画像的彩车。胡志明这位领袖曾带领越南人民争取民族独立与国家统一。上空战斗机和直升机悬挂国旗飞行表演，营造出庄严而雄壮的场面。

美联社与法新社均强调越南致力于与国际社会共同构建和平未来的信息。文章指出，越南人民在自豪于辉煌历史的同时，也对国家未来的繁荣和崛起充满信心。

英国路透社在题为《正义必将战胜强权》的文章中描绘了在胡志明市举行的全民庆典中所呈现出的自豪和激动人心的氛围。

几乎所有报道都回顾了1975年4月30日这一重要里程碑。它不仅结束了持续20年的战争，也开启了越南民族历史的新纪元。

各篇文章还引用了越共中央总书记苏林在庆典上的讲话，强调：“我们人民在抗美救国战争中的胜利，永远载入民族史册，成为革命英雄主义的光辉象征，是正义的胜利，是越南人民意志、气概与智慧的胜利，是炽热的爱国情怀，对独立、自由和江山归一可渴望等的胜利。” 同时强调一个不变的真理：“越南是一整体，越南民族是一整体。”（完）