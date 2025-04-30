国家统一50周年：同国际社会一道构建和平、繁荣、团结与发展的未来

国际友人支持越南的正义斗争



在巴黎协议签署前、中和后（1973年），社会主义国家、全球热爱和平与正义的人民和进步力量在给予越南人民有效的支持和援助。 在这场正义斗争中同越南并肩同行。越南人民得到了前苏联、中国以及社会主义阵营其他国家在物质和技术顾问方面的巨大帮助。 亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动视越南的斗争为榜样，纷纷发起支持越南的团结和友谊运动。



越南人民永不忘记古巴领袖菲德尔·卡斯特罗1966年在哈瓦那举行的第一届亚非拉人民团结会议上所说的名言：“越南的鲜血也是古巴的鲜血。为了越南，古巴愿意献出自己的鲜血”；印度人民的口号“你的名字是越南，我的名字是越南，我们的名字是越南”，肯定了对对越南民族解放斗争的支持。



1969年5月18日，国际支持越南会议在瑞典斯德哥尔摩召开。 来自50个国家和21个国际组织的300多名代表在会上热烈欢迎越南的立场，并强烈要求美国从越南撤军，结束战争。



1973年9月，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴革命政府总理菲德尔·卡斯特罗造访广治省新解放区。图自越通社



在法国，开展了“1亿法郎支持越南”的募捐活动；在瑞典，开展了“100万克朗支持南越民族解放阵线”的运动；在日本，开展了“1亿日元支持越南”的募捐活动，吸引了广泛民众参与。



法国妇女联合会组织了“为越南和平守夜”活动；瑞典青年在斯德哥尔摩市中心建立了“解放区”，以支持越南南方民族解放阵线。 他们以阵线旗帜和《南方解放》歌曲为标志，成立了支持越南南方族解放阵线的行动小组。 同时，德联邦共和国人民在50多个城市举行示威游行，抗议美国轰炸越南的河内和海防等等。



阿根廷、乌拉圭、哥斯达黎加、刚果、索马里等国也举办了多次展览，介绍越南人民的斗争，表达对越南正义斗争的热情支持。



在美国，反战运动成为前所未有的民众运动。美国媒体把其称为“美国心中的战争”。 1965年3月24日，密歇根大学首次举行关于越南战争的研讨会，吸引了3000多名学生参加，随后迅速蔓延到其他大学。 1965年6月8日，纽约有超过1.8万人聚集，决定“一切越南战争反对者都走上街”。 学生们成立了“全国协调委员会，旨在结束越南战争”。



美国反战运动汇聚了青年、学生、妇女、工人、知识分子、记者、宗教人士等各界人士等，他们采取了多种形式进行斗争。 特别是，许多美国人自愿自焚以抗议越南战争：诺曼·莫里森在美国国防部前自焚，罗杰·艾伦·拉波特在联合国总部前自焚，爱丽丝·赫尔茨在底特律市自焚等。



在日本，有一对夫妇积极参与反战运动。 丈夫是日本共产党党员Hikawa Hiroshi，妻子Hikawa Naoko在了解越南人民在战争中所遭受的苦难后，深受触动，加入了反战行列。 他们共同参加了日本共产党组织的反战示威活动，展现了跨国界的团结与支持。



铭记国际友人的宝贵支持



自1975年春季大胜利50年来， 2025年4月30日，在纪念南方解放和国家统一50周年庆典上，越共中央总书记苏林再次强调：“我们由衷感谢国际兄弟、同志和国际友人、各进步力量以及世界热爱和平人民长期以来对越南民族解放和国家统一事业给予的宝贵、深厚、忠诚且情义无比的支持和帮助。”



参加南方解放、国家统一50周年庆典阅兵游行活动的越南维和女军官方阵。图自越通社



抗美救国事业取得的胜利，源于党的正确而富有创造性的领导；源于以全国大团结和国际团结力量进行的人民战争路线；源于军事斗争、政治斗争和外交斗争的有机结合，以及善于把握时机、集中力量发动总攻和总起义的艺术；源于北方大后方以“不缺一斤粮，不少一名兵，纵贯长山山脉去救国”的精神对南方大前线的强大支援；源于苏联、中国以及其他社会主义兄弟国家给予的巨大、正义而有效的支持与帮助；源于越南-老挝-柬埔寨三国之间的特殊团结；源于世界各国爱好和平与进步的人民和力量，其中包括美国进步人士的支持。



从一个贫穷落后、深受战争破坏、被封锁孤立的国家，越南如今已成为一个接近中等偏高收入水平的发展中国家，深度融入世界政治、全球经济和人类文明体系，承担多项国际责任，在众多国际组织和重要多边框架中发挥着主动积极作用。



外交关系不断拓展，国家地位和国际声誉持续提升。至今，越南已与联合国194个成员国建立外交关系，并与包括美国在内的世界所有大国建立了合作关系、战略伙伴关系及全面战略伙伴关系。2025年也将迎来越美建交30周年的重要纪念。

苏林总书记指出，作为一个曾在过去遭受战争造成无数苦难与损失，同时也是在过去几十年中从和平、友好合作中获得巨大利益的民族，越南真诚希望与国际社会一道，共同建设一个和平、繁荣、团结与发展的未来。



“让我们在今天尽己所能，为后代留下一个不仅更加美好的世界，更是对当代人责任意识与智慧的信任与敬佩。”苏林总书记强调。



我们将继续深化同世界各国的友谊与合作，推动落实“越南是国际社会的朋友、可信赖伙伴和积极奉献、责任担当的成员”方针等。（完）