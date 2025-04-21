国家统一50周年：从民心到国际友谊的胜利力量

“我为曾‘参与’越南国家统一事业感到自豪”，苏联和平基金会董事会成员、苏联援越委员会成员维克多·彼得罗夫（Viktor Petrov）值此越南南方解放和国家统一50周年之际，接受越通社驻莫斯科记者采访时如是表示。

1972-1973年阶段，维克多·彼得罗夫在苏联援越委员会曾负责与越南有关的事务，能够参与《巴黎协定》谈判的最后阶段。他对越南南方解放民族阵线代表团，尤其是该代表团团长阮氏平印象深刻。她是签署《巴黎协定》的唯一女性。即使在莫斯科短暂停留期间，她也不忘抓紧时间会见苏共领导、当地政府领导人、政界人士和外国代表团，为越南争取国际的支持。

苏联援越委员会不仅为越南争取各方的支持，还在瑞典和法国等国家争取更多舆论的支持并收集支持越南的意见。维克多·彼得罗夫表示，该委员会不仅支持越南，而且也支持越南的朋友。

1975年4月30日，维克多·彼得罗夫激动地回忆起在莫斯科乌克兰酒店亲自向越南南方代表团通知胜利消息的那一刻。经过30年的艰苦斗争和牺牲，胜利并不意外。

他认为，在争取独立和自由的斗争中，越南为胜利聚集了的一切必要力量，包括党的英明领导、领袖的才华、巧妙的外交战略、才华横溢的谈判代表、民族团结、优秀的军队和国际支持。（完）