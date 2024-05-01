新闻
国家统一49周年：古巴党和政府领导人向越南人民和政府表示祝贺
古巴共产党中央书记处常务书记罗伯托•莫拉莱斯•奥赫达（Roberto Morales Ojeda）在致越南共产党的贺电中明确表示，越南的国家统一是由于越南人民的英雄精神、胡志明主席的领导和越南共产党的坚定而实现的奇迹；越南选择的社会主义道路给国家带来了和平与发展。
与此同时，古巴尼科·洛佩斯高等党校校长罗萨里奥·彭顿·迪亚斯（Rosario Pentón Díaz）女士表示，越南人民的英雄主义使国家在1975年取得了胜利。越南的胜利是对当今世界仍然具有价值的教训。
另一个方面， 古巴传媒刊登多篇文章赞扬越南人民49年前的伟大胜利。
古巴拉丁美洲通讯社（Prensa Latina）4月30日发表题为《越南各地挂满红旗庆祝南方解放和国家统一日》的文章，重点介绍了越南各地城市街道上飘扬的黄星红旗的景象，庆祝1975 年 4月30 胜利日。
古巴《神圣精神广播电台》（Sancti Spíritus）电子版从4月28日-30日连续发表了系列文章，介绍了在胡志明主席去世前采访胡志明主席的最后一位国际记者玛尔塔·罗哈斯（Marta Rojas）的记忆文章。
另一个方面，古巴驻越南前大使弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯（Fredesmán Turró González）在哈瓦那接受越南通讯社记者采访时深情地回忆起越南人民胜利的四月。尽管素不相识，但在越南南北统一、山河相连的日子里，人们依然相互拥抱，充满了无限的幸福感。许多人喜极而泣，高喊革命口号，高呼“越南-胡志明”。
古巴驻越南前大使弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯感激说：“我对我的第二故乡越南所取得的成就感到非常高兴。我很高兴，就好像这是我自己的成功一样。”（完）