国家统一48周年：激发对繁荣和幸福的社会主义社会渴望的成就

在越南国内各地纷纷举行各项活动来纪念越南南方解放、国家统一48周年的气氛中，越通社驻老挝记者就越南国家重建和建设事业取得的成就，越老两国之间的对外关系中的成就以及越南党和国家对在老越南人社群的政策等对旅老越侨进行了采访。

旅老越南人总会主席潘文雄对本社记者表示，越南国家统一48年来，在国家建设和发展道路上迈出了一大步。越南革新事业在走向深入并日益取得许多巨大成就，获全世界的认可。

潘文雄强调，越南今日取得的成就离不开党、国家和人民的不懈努力的过程。这些成就肯定越南走向社会主义道路是正确的，符合客观规律，越南的实践和时代的发展趋势。其表明我党的革新路线和领导是正确的，创新是越南革命取得一切胜利的第一因素。

潘文雄强调，近期取得的成就是激发越南人民对一个繁荣和幸福、致力于人民幸福的社会主义社会渴望的信心基础。

对于越老对外关系取得的成就，潘文 雄表示，48年来，越老两党和两国之间的合作关系继续得到维护、培育和不断向前发展。在地区和世界局势复杂多变的情况下，两国关系深化发展，是各自国家对外政策中的重要因素。基于此，两国伟大友谊、特殊团结和全面合作在各领域继续密切、走向深入和务实发展，为两国人民带来切实利益，助推两国经济社会发展，致力于民富、国强和繁荣的目标。

潘文雄强调，越南党和国家一直关注旅老越南人社群，一直将旅老乃至旅外越侨是民族大团结不可分割的一部分。每年，越南党和国家都为老挝优秀代表举行各项社群活动，已增进对越南良好的传统和风俗习惯的了解，如夏令营、参观长沙等。

对于越老关系、越南党和国家对旅外侨胞的政策，从小就旅居老挝的越侨陈氏惠表示，他一直对越南党、国家和政府的领导绝对信任。多年来，党和国家一直关注和援助旅老越南人社群。

旅居万象越南人协会副主席黎英德强调了越南党和国家各项民族大团结政策一直关注旅老乃至旅外越南人合群，强调各项政策已为帮助侨胞门加强维护越南民族文化特色，提高团结和在驻在国越侨社群的作用中做出重要的贡献。（完）