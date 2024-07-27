国家治丧委员会和阮富仲总书记家属致答谢词

越南共产党中央委员会、越南社会主义共和国国会、越南社会主义共和国主席、越南社会主义共和国政府、越南祖国阵线中央委员会、国家葬礼委员会以及越共中央总书记阮富仲同志家属，谨向全国同胞、同志、战士，海外侨胞及国际朋友致以诚挚的感谢，感谢大家对阮富仲总书记的深切情感、无尽哀悼和深刻敬意；感谢大家前来吊唁、发送唁电、安慰家属，出席阮富仲同志的追悼会，并送阮富仲总书记回归伟大而辉煌的越南民族历史。

连日来，数百万越南人和国际友人的心都在阮富仲总书记国葬举办地——河内、胡志明市和阮富仲同志家乡东会。全国各地数十万人，不管路途远近、日晒雨淋，虔诚地送总书记最后一程。数百个国家和地区领导人发来唁电唁函；数百个国际代表团出席了阮富仲总书记的吊唁仪式、追悼会和安葬仪式；数千个代表团、数十万人前来瞻仰总书记；数以千计的代表团前往越南驻外代表机构吊唁。

国家治丧委员会及总书记家属再次向全国同胞、同志、战士、海外侨胞和国际友人对阮富仲总书记和富有浓郁文化底蕴的英雄国家——越南和越南人民的深厚感情表示衷心感谢。

越南共产党中央委员会

越南社会主义共和国国会

越南社会主义共和国主席

越南社会主义共和国政府

越南祖国阵线中央委员会